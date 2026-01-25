Super Mario Galaxy Le Film dévoile une toute nouvelle bande-annonce à deux mois de sa sortie (spoiler)

Un nouveau venu dans la bande

Évidemment, tout le monde s’en doutait (notamment à cause de fuites), le plus célèbre des dinosaures de la franchise Super Mario Bros. sera bel et bien de la partie. Yoshi fait son apparition dans la saga cinématographique et constitue l’un des éléments centraux de cette nouvelle bande-annonce d’une durée de 2 min, que l’on vous propose de découvrir en français intégral. La bande-annonce en VO est à découvrir sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Durant la présentation, on a notamment appris que nos deux frères plombiers vont se transformer en tenue de Mario et Luigi de feu, ainsi que les pouvoirs associés, notamment la possibilité de lancer des boules de feu. L’occasion d’entendre les merveilleuses musiques traditionnelles de la licence en toile de fond durant la recherche d’un éventuel monstre au fin fond de canalisations désertiques. On retrouvera aussi bien entendu Toad mais aussi quelques ennemis bien connus.

Shigeru Miyamoto a profité de la présentation pour refaire l’historique de Yoshi dans la licence Super Mario Bros., avec ses nombreuses apparitions, notamment dans Super Mario World ou bien évidemment, Super Mario Galaxy 2. Chris Meledrandi du studio Illumination a ensuite pris la parole pour faire le point sur la production du film. On apprend par exemple que toute la partie animation est désormais terminée et que le film est en pleine post-production, spécifiquement en plein travail sur la conception sonore et sur les musiques qui tenteront de retranscrire au mieux les aventures galactiques de nos héros.

Des musiques enregistrées en collaboration avec Skywalker Sound, reprenant des thèmes des jeux Super Mario Galaxy joués par un orchestre de 70 musiciens. Super Mario Galaxy Le Film sortira exclusivement au cinéma le 1ᵉʳ avril prochain. Vous pouvez aussi retrouver l’intégralité du direct pour glâner quelques informations supplémentaires.