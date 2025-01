Ninja Gaiden 4 n’existerait probablement pas sans Phil Spencer, nouveaux détails sur le prochain jeu de la série

P3 a lancé l’idée

C’est ce que le producteur Fumihiko Yasuda explique dans une interview chez 4Gamer, dans laquelle il raconte que l’envie de produire un nouvel épisode de Ninja Gaiden était là depuis un moment chez Team Ninja, mais aucun plan précis n’arrivait à être concrétisé.

L’espoir a commencé à renaître lorsque le président de Koei Tecmo, Hisashi Koinuma, et celui de PlatinumGames, Atsushi Inaba, ont commencé à évoquer des projets à réaliser en commun. Mais ce ne serait qu’à partir du moment où Phil Spencer s’est invité dans la discussion que Ninja Gaiden 4 a pu naître :

« Phil Spencer, qui supervise la division jeux de Microsoft, a proposé de relancer Ninja Gaiden, et le projet a démarré avec les trois sociétés. C’était il y a environ cinq ans. »

Ce qui faisait sans doute partie des efforts martelés depuis des années par Phil Spencer pour essayer de rendre la marque Xbox plus ancrée sur le sol japonais, après des fiasco comme Scalebound.

La nouvelle star Yakumo n’éclipsera pas (trop) Ryu

Dans cette même interview, Fumihiko Yasuda a également dévoilé quelques petites informations sur ce Ninja Gaiden 4, en compagnie du réalisateur Yuji Nakao. Notamment sur le lien entre les deux protagonistes de cet épisode, Yakumo et Ryu. Le nouveau venu n’est pas un débutant, mais Ryu est aujourd’hui considéré comme un véritable maître. Les deux vont entrer en conflit pour une raison qui reste encore mystérieuse.

Yakumo sera donc très présent dans ce Ninja Gaiden 4, plus que Ryu. Cela se sentait lors de la première présentation du jeu, mais Yuji Nakao confirme que le jeu ne sera pas divisé en deux, et que c’est bien Yakumo qui aura le plus temps de jeu. Mais le réalisateur veut rassurer les fans de la première en déclarant que Ryu ne sera pas mis de côté pour autant :

« Ce que je veux souligner, c’est qu’il ne s’agit pas d’un jeu où Ryu Hayabusa est remplacé par Yakumo, mais plutôt d’un jeu où vous pouvez contrôler le grand super ninja Ryu Hayabusa et le nouveau protagoniste Yakumo et vivre des batailles féroces avec des ninjas ennemis […] Il y aura davantage de Yakumo. Cependant, Ryu n’est pas mis de côté, et il y a un moment qui vous permet de ressentir pleinement son caractère et sa force. »

Si Yakumo aura une progression standard en apprenant plein de nouvelles choses en cours de route, Ryu est un ninja plus affirmé. Il adoptera un style proche de celui dans Ninja Gaiden 2, et pourra utiliser d’autres techniques qui montreront sa maitrise.

Ninja Gaiden 4 sera disponible au cours de cet automne sur PC, PS5 et Xbox Series, avec une disponibilité sur le Xbox Game Pass.