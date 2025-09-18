Ninja Gaiden 4 : le nouveau protagoniste Yakumo montre tout ce qu’il sait faire dans un long extrait de gameplay
Rédigé par Jordan
Malgré la joie d’avoir enfin un quatrième épisode, certains fans de la saga Ninja Gaiden ont pu être refroidis en découvrant que Ryu devra ici partager l’affiche avec un petit inconnu. Yakumo sera en effet le protagoniste de cette aventure durant une bonne partie de celle-ci si l’on en croit les vidéos diffusées par Team Ninja, et c’est à nouveau lui qui est au centre d’une démonstration de gameplay aujourd’hui afin de vous montrer que ce jeune combattant n’a presque rien à envier à son aîné.
Yakumo sort les griffes
Team Ninja a publié aujourd’hui une grosse vidéo de gameplay de Ninja Gaiden 4 qui représente ce à quoi les personnes présentes à la Gamescom ont pu jouer sur place. Le but est ici de nous montrer tous les talents (sanglants) de Yakumo ainsi que son arsenal varié, avec une personne à la manette qui maitrise naturellement le gameplay pour mieux nous faire ressentir la puissance du personnage. Autant dire que l’hémoglobine coule à flots durant ces 13 minutes de présentation, et ce n’est sans doute là qu’un petit échauffement avant des niveaux qui poussent le curseur un peu plus loin.
Ninja Gaiden 4 sera disponible dès le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series (et Xbox Game Pass). Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre dernier aperçu.
Date de sortie : 21/10/2025