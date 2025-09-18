Ninja Gaiden 4 : le nouveau protagoniste Yakumo montre tout ce qu’il sait faire dans un long extrait de gameplay

Yakumo sort les griffes

Team Ninja a publié aujourd’hui une grosse vidéo de gameplay de Ninja Gaiden 4 qui représente ce à quoi les personnes présentes à la Gamescom ont pu jouer sur place. Le but est ici de nous montrer tous les talents (sanglants) de Yakumo ainsi que son arsenal varié, avec une personne à la manette qui maitrise naturellement le gameplay pour mieux nous faire ressentir la puissance du personnage. Autant dire que l’hémoglobine coule à flots durant ces 13 minutes de présentation, et ce n’est sans doute là qu’un petit échauffement avant des niveaux qui poussent le curseur un peu plus loin.

Ninja Gaiden 4 sera disponible dès le 21 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series (et Xbox Game Pass). Pour en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre dernier aperçu.