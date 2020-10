NieR Replicant ver.1.22474487139… a droit à quelques images

Le Tokyo Game Show a été l’occasion d’en apprendre enfin un peu plus sur le remaster de NieR Replicant, qui a dévoilé quelques secondes de gameplay en plus de sa jolie édition collector. Square Enix nous offre aujourd’hui un peu plus d’images à nous mettre sous la dent, afin d’apprécier les améliorations visuelles de cette version.

Pour une poignée d’images en plus

Il faudra se contenter de ces quelques images pour prendre notre mal en patience avant un nouveau trailer pour le remaster. Ces dernières permettent néanmoins de raviver quelques souvenirs chez ceux qui ont joué au titre original, avec un aperçu des décors et de quelques combats de boss.

NieR Replicant ver.1.22474487139… sera disponible dès le 23 avril 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.