Les jeux du PS Plus Extra en fuite, avec NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force et Civilization VI

Dès cette semaine, on devrait connaître les jeux qui arriveront dans l’abonnement PS Plus Extra & Premium, et la sélection de ce mois de septembre est attendue au tournant. Avec l’augmentation significative des prix de l’abonnement, les joueurs et joueuses attendent que cela se justifie par un service de meilleure qualité, offrant par exemple des jeux plus récents ou en plus grand nombre. Sony est donc surveillé sur le sujet mais il se fait devancer une nouvelle fois sur l’annonce du line-up à venir, puisque billbil-kun de Dealabs vient de dévoiler l’identité d’une partie des jeux à venir dans l’abonnement.