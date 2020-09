NieR Replicant ver.1.22474487139… présente un nouveau trailer et sortira le 23 avril 2021

Les fans de la licence NieR attendaient avec impatience le livestream spécial organisé pour Square Enix à l’occasion du Tokyo Game Show, puisque l’on devait enfin avoir des nouvelles de NieR Replicant ver.1.22474487139…. L’éditeur a donc commencé la présentation en dévoilant un nouveau trailer pour le remaster.

Une date et un collector

Cette nouvelle vidéo nous permet donc d’apprécier les améliorations graphiques de ce remaster, en nous présentant l’univers et les décors principaux du jeu. On apprend également que le doublage du jeu a été repris à zéro, avec beaucoup plus de lignes de dialogues à doubler.

Du gameplay a été montré peu après, avec une séquence qui nous permet de bien voir les différences avec l’original. L’extrait est visible à partir de la 21ème minute de la vidéo ci-dessous.

Par la suite, la jaquette réversible du jeu a été dévoilée, ainsi qu’une édition collector que tous les fans de la licence voudront certainement s’arracher.

White Snow Edition revealed for NieR Replicant, can be pre-ordered now in Japan #TGS2020 pic.twitter.com/DenstIeR1a — Nibel (@Nibellion) September 24, 2020

Mais on apprend surtout que le titre arrivera finalement le 23 avril 2021 chez nous, soit un jour plus tard qu’au Japon. Rendez-vous donc l’année prochaine pour découvrir ce NieR Replicant ver.1.22474487139… sur PlayStation 4, Xbox One et PC.