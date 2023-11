Quel avenir pour Nier ? Le producteur de la série donne des éléments de réponse

Les passionnés parlent aux passionnés

Si l’on connaît assez peu la série Drakengard par chez nous, il ne faut pas négliger l’impact qu’elle a pu avoir sur le sol japonais. Mais aussi, et surtout, sur la carrière de l’étrange et attachant Yoko Taro. Avec ses trois épisodes, parus entre 2003 et 2013, cette licence à mi-chemin entre le Musou et l’Action-RPG aura permis au créateur de fièrement s’asseoir à la table des auteurs de jeu vidéo les plus talentueux, et accessoirement les plus excentriques. Mais c’est bien avec Nier, puis sa suite Nier Automata, que l’artiste japonais va découvrir les joies de la célébrité.

Une célébrité qui lui a permis, depuis, de sortir de sa zone de confort pour proposer au grand public de nouvelles œuvres étranges dont il a le secret. En 2021, il eut ainsi l’occasion de publier Voice of Cards : The Isle Dragon Roar, un RPG singulier dans son approche visuelle qui eut droit à deux suites en très peu de temps. Néanmoins, et alors que le premier Nier s’est offert un remaster il y a peu, on serait en droit de se demander où va la série, et surtout s’il lui reste encore un avenir sur le plan vidéoludique. Du haut des 7,5 millions de copies d’Automata écoulées, il va sans dire que oui.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Yosuke Saito, producteur sur la série, à l’occasion du salon G-Star en Corée du Sud. Si le sujet n’a que brièvement été abordé, cette personnalité influente a néanmoins été claire sur le sujet : tant qu’il vivra, Yoko Taro travaillera sur Nier. Une phrase qui peut trouver plusieurs sens, puisque la franchise a connu des jeux, des romans, et même une série animée récemment. Mais il y a néanmoins de quoi rassurer les fans : non, Nier ne va pas s’éteindre de sitôt !

Avant de continuer cette saga, Yosuke Saito et Yoko Taro vont à nouveau collaborer sur un autre projet, séparé de Nier. Noisy Pixel rapporte que le duo devrait nous en dire plus dans le courant de l’année 2024, sans plus de précisions pour le moment.