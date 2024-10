New World Aeternum : le MMO d’Amazon Games est disponible sur PS5, Xbox Series et PC

Forger votre destin dès aujourd’hui

New World Aeternum a parcouru un long chemin depuis ses débuts en tant que MMO axé principalement sur le PVP, dans un contexte historique inspiré de la fin des Grandes Découvertes. Bien qu’il conserve cette ADN de guerre permanente, le jeu a beaucoup évolué, proposant désormais de nombreuses activités en PVE, ainsi qu’une histoire plus accessible en solo.

Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, a déclaré : « Des millions de joueurs ont déjà exploré Aeternum sur PC, et nous sommes ravis d’accueillir encore plus de joueurs sur consoles. Nous avons écouté les retours des joueurs pour créer une aventure inoubliable, accessible à tous, que ce soit en solo ou entre amis. New World: Aeternum représente l’expérience ultime de New World. »

Grâce à son expérience sur PC, le titre dispose d’un contenu conséquent pour les nouveaux joueurs qui se lancement dès aujourd’hui. Nous avons notamment des raids, des combats PvPvE, des épreuves en 1vs1, des expéditions en multijoueur, plusieurs choix d’archétypes pour votre avatar, des évènements saisonniers et bien d’autres joyeusetés. Le jeu inclut également tout le contenu majeur de New World sur PC, y compris l’extension Le Réveil de la Terre Enragée. De plus, les joueurs PC possédant déjà New World et son extension Le Réveil de la Terre Enragée ont accès à tout le contenu de New World: Aeternum sans frais supplémentaires.

New World: Aeternum a été entièrement optimisé pour les consoles, avec des menus radiaux, des options de navigation intuitives, des préréglages de commandes, et des fonctionnalités telles que le verrouillage de cible et l’aide à la visée. Il bénéficie également du crossplay au lancement.

New World: Aeternum est disponible en téléchargement au prix de 59,99 €. Une édition Deluxe, à 79,99 € est aussi disponible et inclut la monture « Dévoreur altéré » et le skin d’armure « Âme altérée ». En attendant notre avis sur cette nouvelle version, vous pouvez jeter un œil à notre test de l’époque.