C’est la fin pour le MMO New World, qui a reçu sa dernière mise à jour de contenu

En supprimant plus de 14 000 postes à travers toutes ses branches, Amazon a fait de gros dégâts au sein d’Amazon Games. Les studios liés à cette entité se voient être contraints de repenser leurs plans, surtout ceux basés à San Diego et Irvine. Même le focus de l’entreprise change. Auparavant spécialisé dans les MMO, Amazon Games veut s’éloigner de cela, et c’est donc sans surprise que le premier jeu à en pâtir est New World, l’ancien porte-étendard du groupe.

Jaquette de New World: Aeternum
New World: Aeternum
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 28/09/2021

