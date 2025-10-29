C’est la fin pour le MMO New World, qui a reçu sa dernière mise à jour de contenu

Les serveurs restent ouverts, pour le moment

C’est un bien triste quatrième anniversaire que New World est en train de vivre. Suite aux licenciements chez Amazon Games, on apprend que le MMO va arrêter les frais sur la production de nouveaux contenus. Cela veut donc dire que la saison 10 et la mise à jour de Havrenuit servent de conclusion à l’aventure, comme on l’apprend dans un communiqué :

« Après quatre ans de mises à jour de contenu régulières et la sortie sur console très attendue, nous sommes arrivés à un stade où il n’est plus possible de continuer à sortir de nouvelles mises à jour de contenu pour le jeu. La saison 10 récemment lancée et la mise à jour de Havrenuit représentent le contenu final qui sortira pour New World sur PC et consoles. Nous avons longuement réfléchi avant de prendre cette décision. Pour remercier la communauté de New World pour son soutien au fil des ans, la mise à jour de Havrenuit sera disponible gratuitement. Afin de permettre aux joueur·euse·s de New World de profiter de ce contenu, Rise of the Angry Earth sera aussi disponible gratuitement sur PC. »

Pour autant, les serveurs restent ouverts, mais le temps est forcément compté. L’équipe de développement assure que les serveurs resteront en ligne jusqu’en 2026, mais qui sait jusqu’à quand exactement :

« Dans les mois à venir, nous fournirons plus de détails sur ce qui vous attend, ainsi que d’autres informations importantes. N’ayez aucune crainte, nous maintiendrons les serveurs en fonctionnement jusqu’en 2026, afin de permettre à notre communauté de poursuivre ses aventures en Aeternum. De plus, New World: Aeternum sera toujours disponible au téléchargement pour les membres PlayStation Plus (Extra et Premium). »

Le jeu n’est donc pas encore retiré de la vente et fonctionne comme avant. Il faut juste faire une croix sur la production de nouveaux contenus.