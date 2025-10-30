Le MMO Seigneur des Anneaux développé par Amazon serait annulé suite aux renvois au sein du groupe

Un autre MMO tombe à l’eau pour la licence

C’est en 2023 qu’Embracer s’est rapproché d’Amazon pour développer un MMO Seigneur des Anneaux, en marge de leur autre collaboration phare concernant le prochain jeu Tomb Raider. Un projet confié à l’équipe en charge de New World, qui a depuis acquis un sacré savoir-faire dans le domaine des MMO. Deux ans plus tard, la restructuration du groupe change tous les plans, et ce jeu semble avoir lui aussi été abandonné.

C’est du moins ce que l’on comprend suite à un message posté sur Linkedin par Ashleigh Amrine, qui travaillait en tant que senior gameplay engineer chez Amazon Games jusqu’à hier. Désormais renvoyée, au même titre que bon nombre de ses désormais ex-collègues, elle évoque son travail sur le MMO Seigneur des Anneaux, et la formulation laisse à penser que celui-ci ne verra pas le jour :

« Ce matin, je fais partie des licenciés chez Amazon Games, aux côtés de mes collègues incroyablement talentueux sur New World et notre tout nouveau jeu Le Seigneur des Anneaux (que vous auriez tous adoré). C’est toujours difficile de voir une équipe aussi solide traverser quelque chose comme ça – j’ai eu la chance de travailler avec certains des développeurs les plus talentueux, créatifs et gentils que j’ai jamais rencontrés ici. »

Si l’on en croit son CV, Ashleigh Amrine travaillait exclusivement sur ce MMO depuis quelques mois. Et puisque Amazon Games a annoncé licencier massivement au sein des studios de San Diego et Irvine, les chances de voir ce projet être sauvé sont maintenant assez minces. Cependant, Amazon n’a pas confirmé l’annulation pour le moment, ni Embracer.

Rappelons qu’un autre projet de MMO Seigneur des Anneaux avait été annulé il y a quelques années suite à une dispute entre Tencent et Amazon, avant qu’Embracer reprenne cette idée.