New World: Aeternum peut-il devenir une référence du genre MMO ?

Trois ans plus tard, New World sort sa version ultime, avec la mise à jour Aeternum, qui regroupe le jeu de base et son extension, ainsi que d’autres ajouts de qualité de vie et d’expérience utilisateur permettant à n’importe qui de se lancer dans l’aventure, et ce même en 2024. Surtout que le soft profite pleinement de sa refonte pour faire son entrée sur console.

Aeternum, un second souffle à la Final Fantasy XIV ?

Initialement prévu comme un MMORPG centré essentiellement sur l’aspect PvP du genre, New World a beaucoup évolué au fil de son développement pour devenir ce qu’il est aujourd’hui : un MMO d’action/aventure gardant l’aspect communautaire et un PvP richement pensé, à base de guerres de factions et de territoires.

Dans New World vous échouez sur l’île d’Aeternum où vous devez créer votre avatar ainsi que sa spécialité, (épéiste, chasseur, occultiste,…) qui déterminera, de facto, votre classe de départ qui, contrairement à d’autres jeux du genre, n’est pas à 100% définitive. Cela est dû au fait que New World base son gameplay et ses arbres de compétences en fonction de l’arme que vous équipez à votre avatar. L’avantage c’est qu’il est possible de changer à n’importe quel moment, ce qui vous donne la possibilité de changer de classe et de spécialité comme bon vous semble.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à parcourir les terres vastes et variées de New World dans un gameplay en temps réel, qui s’apparente énormément à celui d’un jeu d’action/aventure, mais dans un genre où vous n’êtes pas seul. Car des centaines de joueurs et joueuses se partagent votre monde, ainsi que les différentes factions qui se font la guerre avant même votre arrivée en Aeternum.

Si New World, a été un franc succès à sortie, il est clair que ce dernier s’est rapidement fait éclipser par les mastodontes déjà installés comme un certain World of Warcraft, ou un Final Fantasy 14 qui ne cesse de monter en puissance depuis sa renaissance sous le nom A Realm Reborn qui lui a été plus que bénéfique, voir même, qui a sauvé toute son existence.

Aujourd’hui, Amazon sort sa plus grande mise à jour pour New World, semblable à celle reçue par FFXIV en 2013, en espérant ainsi redonner un second souffle à son MMORPG avec ce renouveau qu’est New World: Aeternum, et son arrivée sur les consoles actuelles qui ne peut lui être que bénéfique en termes de population sur ses serveurs.

Final Fantasy 14: A Realm Reborn amenait une restructuration globale du MMORPG, avec de meilleurs graphismes, une meilleure gestion de serveurs, une nouvelle interface, et une pléiade de nouveaux contenus. Pour New World: Aeternum, les ajouts sont bien trop minimes en comparaison au titre de Square Enix. Cependant, bien que Aeternum soit un maigre renouveau de New World, ce dernier amène tout de même un nouveau système d’archétypes de classes présenté en amont, un doublage et des cinématiques pour améliorer l’immersion, du nouveau contenu pour le PvP mais aussi le PvE… Mais globalement, c’est au niveau de la qualité de vie que le soft gagne en maturité avec, par exemple, le leveling qui est désormais plus rapide et jouissif qu’auparavant.

Une différence de prix notable

Un autre élément, et probablement le plus important, pour le choix à faire entre tous ces différents MMORPG disponibles sur le marché, est justement le prix de ces derniers et leur modèle économique. Pour exemple, les deux plus gros mastodontes aujourd’hui sont WoW et FFXIV qui disposent tout deux d’un système d’abonnement mensuel en plus de l’achat du jeu de base pour pouvoir y jouer. Mais de l’autre côté du mur, chez les free-to-play, nous avons tout de même un certain Guild Wars 2 qui vient titiller les plus grand.

En ce qui concerne New World: Aeternum, nous sommes sur un prix fixe de 59.99€ que cela soit sur PC ou console, sans abonnement supplémentaire pour pouvoir se connecter aux serveurs, à la manière de The Elder Scrolls Online, avec tout de même un prix relativement piquant si on doit une nouvelle fois le comparer à la concurrence. Et notamment au soft de Bethesda tout juste cité qui bénéficie du prix faible de 20€, sans les différentes extensions.

Ensuite, bien que les deux gros titans disposent d’un abonnement pour jouer, ils possèdent également une version gratuite jusqu’au niveau 20 pour WoW, et jusqu’au niveau 70 pour Final Fantasy 14. Ce qui représente un excellent argument pour s’y essayer, avec en prime les trois premières extensions du jeu offertes (dont A Realm Reborn) sans limite de temps, avec pour seule contrainte, un aspect social bien maigre comparé aux possesseurs du jeu de base. Mais vous pouvez à tout moment passer à la version payante sans subir une perte de progression et avec les extensions toujours offertes.

De plus, pour continuer sur la comparaison avec Final Fantasy 14, ce dernier dispose de plus en plus de cinématiques au fil de ses extensions qui, malheureusement, sont bien plus épiques avec un doublage de qualité, comparé à ce que tente de nous proposer New World: Aeternum avec ses problèmes de sous-titres qui diffèrent souvent du dialogue, et un jeu d’acteurs bien en deçà de la concurrence.

Cependant, si vous êtes à la recherche d’un jeu du genre MMORPG mais que le gameplay habituel vous rebute, nous ne pouvons que vous conseiller New World: Aeternum et sa manière de jouer qui s’approche plus d’un Action/RPG qu’un MMORPG en tant que tel, avec une composante sociale poussée au maximum dont l’un des meilleurs systèmes d’hôtels des ventes vus à ce jour, qui se combine aisément avec la fabrication d’items, ainsi que les métiers et les archétypes de classes.

En plus d’être jouable parfaitement tout seul dans son coin, New World bénéficie d’une composante PvP à base de guerre de factions et de territoires qui permet de combler tous les profils de joueurs, à la fois celles et ceux qui veulent se battre pour leur patrie en JcE (joueurs conte environnement), et les autres assoiffés de sang en PvP. A noter que ce sont des centaines d’heures de contenus qui vous attendent en Aeternum, donc niveau rapport qualité/prix nous sommes sur une offre tout à faire correcte.

New World: Aeternum est disponible au prix de 59.99€ sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, et c’est assurément le meilleur moment pour se lancer dans l’aventure du MMORPG d’Amazon.