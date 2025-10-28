Amazon licencie plus de 14 000 personnes, en coupant de nombreux postes dans sa division jeu vidéo

L’IA avant tout

Les succès d’Amazon Games se comptent aujourd’hui sur les doigts d’une main, et ce malgré les investissements du groupe dans ce domaine. C’est pourquoi on ne sera malheureusement pas étonnés de voir que parmi les 14 000 personnes renvoyées chez Amazon, une partie provient d’Amazon Games.

Ce n’est évidemment pas la seule section touchée, puisque beaucoup de branches différentes d’Amazon sont concernées, aussi bien dans le cloud que dans la gestion des paiements. Comme dans beaucoup d’entreprises de la tech, ces renvois interviennent peu de temps après l’adoption de l’IA en interne. Le PDG Andy Jassy aurait déclaré en juillet dernier que l’entreprise avait besoin de revoir la disposition ses effectifs tout en accélérant sur l’IA :

« Nous aurons besoin de moins de personnel pour certaines tâches actuellement effectuées et de plus de personnel pour d’autres types de tâches. Il est difficile de savoir précisément ce que cela impliquera à terme, mais dans les prochaines années, nous prévoyons une réduction de nos effectifs totaux grâce aux gains d’efficacité que nous réaliserons grâce à une utilisation généralisée de l’IA. »

On ignore pour le moment combien de postes sont concernés chez Amazon Games, et si des projets sont impactés par cette décision ou non. Rappelons qu’Amazon assurera la distribution du prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, et il est difficile de croire que tout ce projet n’est pas maudit aujourd’hui, entre les renvois chez Amazon Games et ceux au sein du studio.