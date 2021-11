New World dévoile sa première grosse mise à jour, Dans le Néant

A peine deux mois après sa sortie, New World prépare la suite avec une grosse mise à jour qui apportera du nouveau contenu. Bienvenu dans « Into the Void ».

Dans le néant

Malgré les nombreux soucis depuis le lancement, le succès du MMO d’Amazon est au rendez-vous, toutefois le suivi rapide est indispensable si la firme veut garder ses joueurs. Ainsi, l’annonce d’une mise à jour majeure est une bonne nouvelles pour les aventuriers d’Aeternum voulant poursuivre leurs aventures sur l’île.

Avec Into the Void, les joueurs pourront d’abord expérimenter une nouvelle arme, le Gantelet du Néant. Il s’agit d’un gant hybride qui lancera des attaques magiques avec des sorts de supports. Son efficacité repose sur l’intelligence et la concentration. Les deux arbres de compétences proposeront respectivement une voie qui se focalise sur les dégâts à courte portée, et une autre dédiée aux soins et aux débuff.

Au niveau des ennemis, le MMO accueillera les Chevaliers Varèques. Ces derniers sont décrits comme des pillards occupant actuellement le sud-est d’Aeternum. À leur tête se trouve le seigneur commandant Attalus, un Gaulois réputé pour sa brutalité et doté d’un sens de l’humour retors. On peut également compter sur de nouvelles quêtes de faction et des quêtes inédites.

Amazon Games en profite également pour améliorer les graphismes de certains éléments et corriger de très nombreuses choses. Le patch note est disponible en intégralité sur le site officiel.

New World est disponible sur PC.