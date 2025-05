Neverness to Everness : Trailer inédit et nouvelles images pour le free-to-play urbain qui lance les inscriptions pour une beta fermée

Hethereau entrouvre bientôt ses portes

Lorgnant du côté du modèle HoYoverse, Hotta Studio et Perfect World Games accélèrent un peu pour donner naissance à Nerverness to Everness, leur prochain free-to-play. Un nouveau trailer vient accompagner une annonce : le jeu va s’ouvrir à un beta test fermé, visant à donner un premier aperçu du gameplay manette en main.

Appelé test de confinement, cette beta nous permettra de découvrir le gameplay à bord d’un véhicule mais aussi les possibilités d’exploration dans la ville d’Hethereau, au contrôle du personnage. Le test comprendra un doublage et une traduction en anglais, japonais et chinois (simplifié et traditionnel pour les textes).

Seul le PC est concerné par la démarche, et les inscriptions ont démarré sur le site officiel du jeu. Neverness to Everness est attendu sur PC, PS5, iOS et Android à une date encore inconnue.