Netflix ferme déjà l’un de ses studios gaming qui travaillait sur un jeu AAA

Netflix lâche déjà l’affaire

Le journaliste Stephen Totilo rapporte sur son site Game File que Netflix vient tout juste de fermer l’un de ses studios les plus ambitieux. Il répondait au nom de « Blue » et travaillait sur l’un des premiers jeux AAA du service de vidéo à la demande, et ce depuis quelques années. Il devait prendre la forme d’un action-RPG à la troisième personne, qui avait pour ambition de sortir sur PC et sur consoles. Comment ce jeu allait-il être intégré dans le service Netflix, cela restait encore à voir, même si la piste du cloud gaming était la plus probable.

Pour se lancer dans ce grand bain, Netflix avait pourtant recruté des vétérans de l’industrie avec d’abord Chacko Sonny, ex-producteur d’Overwatch chez Blizzard, mais aussi Rafael Grassetti (directeur créatif sur God of War) ou encore Joseph Staten (Halo). Stephen Totilo indique que ces trois personnes ont quitté le navire puisque « Blue » n’existerait tout simplement plus, comme l’a confirmé Netflix.

De quoi largement remettre en question les ambitions du géant de la SVOD dans l’industrie du jeu vidéo AAA. On imagine qu’il poursuivra son entreprise de développer sa section mobiles, mais pour ce qui est des jeux maison à gros budget, les plans vont sans doute changer.