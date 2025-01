Avant même la sortie du jeu, une adaptation de Clair Obscur: Expedition 33 en film serait en négociation

Kepler ne perd pas de temps

On le voit à chaque bande-annonce, Clair Obscur: Expedition 33 a une ambition folle pour un studio aussi jeune que celui de Sandfall Interactive. Outre le fait de proposer un RPG « à l’ancienne » avec des combats au tour par tour et une world map, le jeu a surtout séduit pour son univers plus qu’attrayant, qui laisse entrevoir de nombreux mystères. Une base sur laquelle Kepler a envie de s’appuyer pour produire un film Clair Obscur: Expedition 33 en live-action.

C’est Variety qui nous apprend cela en indiquant que le studio Sandfall Interactive collabore avec Story Kitchen pour adapter son jeu. Une entreprise (anciennement connue sous le nom de dj2 Entertainment) qui a beaucoup d’adaptations sur les bras puisqu’elle s’occupe également des projets Just Cause, Streets of Rage, It Takes Two ainsi que des projets Tomb Raider. Autant dire qu’elle a un planning serré et que ce film Clair Obscur: Expedition 33 ne sera peut-être pas la priorité absolue pour le moment, dans l’attente des résultats de ventes du jeu.

Aucune personne n’a été rattachée à la réalisation pour le moment, ni aucun casting. À voir si ce film ira piocher dans son casting vocal anglophone pour rempiler ici, puisqu’il a déjà quelques stars d’Hollywood dans ses filets à l’image de Charlie Cox et Andy Serkis.