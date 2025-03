Nacon Connect : RoboCop, Styx, Cthulhu: The Cosmic Abyss… Le résumé complet de la conférence du 06 mars 2025

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du Nacon Connect de ce jeudi 6 mars 2025 avec les vidéos et informations principales pour chacun des jeux montrés pendant l’émission.

Pré-show & accessoires

On passe rapidement sur le pré-show, même si l’on a eu la bonne surprise de découvrir le nouveau projet d’Ishtar Games (The Last Spell) appelé Dead in Antares. Il s’agit d’un jeu de survie/gestion au tour par tour avec des éléments de RPG, issus de la série Dead in ayant déjà accouché de deux épisodes bien accueillis.

Nacon oblige, on a également eu la traditionnelle parenthèse sur les accessoires. On a pu revoir le Revosim RS Pure, le tout premier volant de la marque que nous avions pu tester lors de la Gamescom, l’été dernier, désormais prévu pour le mois de juin 2025. La collaboration avec les ambassadeurs a été rappelée, notamment pour entrevoir la manette Xbox Revolution X Unlimited qui ouvre ses précommandes.

Cthulhu: The Cosmic Abyss

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Probablement l’une des annonces que l’on retient le plus de cette émission, même s’il faudra encore attendre un peu avant de voir du gameplay. Cthulhu: The Cosmic Abyss est le nouveau projet du studio Big Bad Wolf, connu pour l’excellent The Council et l’imparfait mais très prenant Vampire : The Masquerade – Swansong. Il se présente comme un nouveau jeu d’enquête narratif et horrifique qui prend place dans monde inspiré par l’univers de Lovecraft. On y incarne Noah, un agent qui va enquêter sur des phénomènes occultes. Et au vu de ce premier trailer, on comprend vite que la folie n’est pas bien loin.

The Fading of Nicole Wilson

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – Consoles

Le jeu d’horreur The Fading of Nicole Wilson est venu nous montrer sa première vraie bande-annonce. On y incarnera Brit, une adolescente en recherche de célébrité, qui va se retrouver à chasser des fantômes dans un hôtel. Une enquête qui jouera sur son immersion, appareil photo et équipement paranormal sur le dos.

Edge of Memories

Date : Automne 2025

: Automne 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Récemment dévoilé, Edge of Memories est venu nous montre un peu plus de gameplay dans une bande-annonce. Le nouveau jeu des créateurs de Edge of Eternity se déroulera dans un univers similaire mais va davantage se tourner vers de l’action RPG, en atteste ces quelques séquences de combat très dynamiques que l’on peut apercevoir. L’occasion aussi d’apercevoir la présence d’énigmes environnementales et d’entendre quelques notes supplémentaires de la bande-son qui promet d’être très agréable à écouter.

Ravenswatch

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : PC – PS5 – PS4 – Xbox Series – Xbox One – Switch

Bien qu’ils soient déjà disponibles dans sa version finale depuis quelques mois, Ravenswatch veut continuer d’alimenter son contenu. En atteste la récente annonce d’un DLC gratuit qui mettra en avant un duo bien connu de la littérature : Roméo et Juliette. Le couple arrivera en mai prochain par le biais d’une mise à jour déployée pour tout le monde, avec comme particularité de se jouer comme un seul et même personnage avec diverses attaques synchronisées. On append également que le titre comptabilise désormais plus de 900.000 personnes l’ayant essayé. Une belle réussite pour le studio français.

Rennsport

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Presque seul représentant de la division racing de Nacon, Rennsport est la dernière entrée dans le catalogue. Déjà disponible en accès anticipé sur Steam avec des critiques plutôt moyennes, le jeu de course très tourné simulation est récupéré par l’éditeur français tout en annonçant des versions consoles, PS5 et Xbox Series, prévues pour plus tard en 2025.

RoboCop: Rogue City Unfinished Business

Date : Eté 2025

: Eté 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Avec le très bon succès qu’a connu RoboCop: Rogue City, le studio Teyon a rempilé pour une nouvelle aventure qui va mettre en avant notre homme-machine. Il ne s’agit ni d’un DLC ni d’un vrai second jeu mais d’un standalone, intitulé RoboCop: Rogue City Unfinished Business, qui va se baser sur le squelette du jeu de base. Une aventure indépendante donc, qui n’a pas besoin du jeu initial, et qui nous proposera quelques heures de jeu en plus qui feront suite aux événements qu’on a connus. On aura tout de même quelques nouveaux finish-moves, des adversaires et des armes supplémentaires et quelques flashbacks pour jouer Alex Murphy.

The Mound: Omen of Cthulhu

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Autre jeu dans l’univers du tourmenté Lovecraft annoncé pendant cette émission, The Mound: Omen of Cthulhu. Basé sur la nouvelle Le Tertre (The Mound), il s’agit cette fois-ci d’un jeu de survie coopératif jouable jusqu’à quatre personnes. Développé par les chiliens derrière Clash: Artifacts of Chaos, le titre vous emmènera sur une île qu’il faudra explorer à la recherche d’une cité souterraine enfouie dans la jungle. Assez classique dans son approche, avec un peu d’horreur et la nécessité de coopérer mais la touche Lovecraft pourrait bien rythmer vos parties avec diverses hallucinations et autres apparitions angoissantes.

Dragonkin: The Banished

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateforme : PC (accès anticipé)

Passage obligé (et logique) pour Dragonkin: The Banished, le nouveau jeu du studio Eko Software qui sort aujourd’hui, ce jeudi. Les créateurs de Warhammer: Chaosbane reviennent dans une formule assez similaire, avec un hack’n’slash dans un univers de dark fantasy où une menace draconnique nous guette. Trois héros sont jouables au lancement de cet accès anticipé qui devrait durer une petite année, si l’on en croit la récente roadmap dévoilée sur Steam.

Test Drive Unlimited Solar Crown

Date : Déjà disponible

: Déjà disponible Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Rapide passage pour Test Drive Unlimited Solar Crown, qui, malgré son lancement catastrophique, veut essayer de (se) prouver qu’il peut redresser la barre. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour nous parler de la saison 3 et des prochains changements à venir. Les guerres de clans ont été repoussés pour mieux se focaliser sur les retours de la communauté, avec l’ajout d’un mode pour jouer seul contre l’IA, l’arrivée des courses de navigation et les missions de convoyage, l’ajout de nouveaux véhicules (comme la DeLorean DMC-12) et d’autres options de personnalisation. Elle sera déployée le 19 mars.

The Occultist

Date : 2026

: 2026 Plateforme : PC – Consoles

Autre titre issu du catalogue Daedalic – et autre jeu d’horreur à la première personne déjà annoncé, The Occultist s’est invité furtivement dans la conférence. Rien de bien nouveau, si ce n’est une nouvelle bande-annonce pour nous montrer son ambiance. On y retrouvera de la survie, de l’horreur, de l’infiltration et des énigmes.

Styx: Blades of Greed

Date : Automne 2025

: Automne 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Parmi les annonces à retenir de cette Nacon Connect, on peut noter le retour du perfide gobelin du studio français Cyanide. Appelé Styx: Blades of Greed, ce nouvel épisode permet de faire revenir la franchise avec deux opus très appréciés sortis respectivement en 2014 et 2017. Si aucune image de gameplay n’a été dévoilée, on a pu découvrir une première bande-annonce et une période de sortie fixée à la fin de l’année. Comme toujours, l’infiltration sera au cœur des mécaniques où il faudra filouter pour passer derrière les gardes, les distraire ou les assomer et bien user de l’environnement pour commettre un larcin, voler le Quartz. La promesse d’une « grande liberté d’approche, de vastes environnements ouverts ainsi qu’un large éventail de pouvoirs et d’outils » est donnée.

Hell is Us

Date : 4 septembre 2025

: 4 septembre 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Il est sans doute l’un des jeux les plus importants à venir dans le catalogue de l’éditeur : Hell is Us a dévoilé plus de six minutes de gameplay pour nous montrer ce qu’il aura dans le ventre. Si l’on avait déjà pu apercevoir un peu d’action dans les précédentes bandes-annonces, l’objectif ici était de nous montrer l’autre pan important du jeu : l’investigation. L’occasion d’apercevoir un peu de recherches, quelques discussions avec les PNJ et une exploration qui s’annonce très organique et intéressante à suivre.

Voilà ce qui clôture cette Nacon Connect 2025, avec quelques annonces tout de même à retenir et des précisions sur le line-up à venir. Que retenez-vous ?