Ishtar Games lève le voile sur Dead in Antares, un nouvel épisode de sa série de gestion/survie

Avant d’être racheté par Nacon en 2021 et de devenir un éditeur et studio de développement indépendant, Ishtar Games avait débuté avec Dead in Bermuda en 2015, suivi de Dead in Vinland en 2018. Des succès qui leur ont permis de gravir les échelons de l’industrie et de diversifier leurs productions, notamment avec Lakeburg Legacies et The Last Spell.

Dead In Antares marque donc un retour aux sources pour le studio, bien que le cadre change totalement. Ce nouvel opus est d’ailleurs présenté comme « l’évolution ultime de la formule Dead in« . Dans Dead In Antares, vous dirigez un équipage de dix spécialistes, envoyés pour une mission de la dernière chance afin de sauver la Terre. Après avoir été aspirés par un mystérieux vortex, vous vous écrasez sur une planète inconnue du système d’Antarès. Désormais, votre priorité n’est plus seulement de trouver des ressources, mais avant tout de survivre dans des conditions extrêmes.

Chaque personnage possède ses propres compétences, traits de personnalité et secrets, tandis que la cohésion du groupe, la gestion des ressources (nourriture, eau, énergie…) et la santé mentale de chacun s’entremêlent dans une mécanique de survie exigeante. Vous serez confronté à des choix aux conséquences notables et devrez adapter votre stratégie pour progresser. Le jeu propose un système de combat tactique au tour par tour, des environnements dessinés à la main, ainsi qu’un récit riche en rebondissements. Selon vos décisions et la dynamique entre vos dix protagonistes, vous pourrez découvrir l’une des quatre fins alternatives.

Dead in Antares est prévu sur PC via Steam pour l’automne 2025.