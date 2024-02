Nacon Connect : Le résumé complet de la conférence du 29 février

Vous trouverez ici l’ensemble des annonces du Nacon Connect avec les vidéos et informations principales pour caque jeu montré lors de l’émission.

Welcome to Paradize

Date : Disponible

: Disponible Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Welcome to Paradize sort aujourd’hui même et Nacon n’allait pas manquer l’occasion de nous présenter le jeu une dernière fois. Ce titre mêlant survie, craft, monde ouvert et action-RPG semble être un joyeux mélange décalé dans lequel on pourra se payer les services d’un zombie de maison pour nous aider à survivre dans cet univers.

Crown Wars: The Black Prince

Date : 14 mars 2024

: 14 mars 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series – Switch

Il avait fait parlé de lui il y a quelques jours en repoussant sa date de sortie, et il était naturellement présent dans ce Nacon Connect. Le jeu tactique Crown Wars: The Black Prince, qui se déroule dans une version obscure de la guerre de Cent Ans, a présenté de nouvelles images avec un trailer inédit. Pas grand chose de neuf, si ce n’est que cela nous rappelle qu’une démo est disponible sur Steam.

Ravenswatch

Date : Disponible en accès anticipé

: Disponible en accès anticipé Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Autre jeu déjà connu et déjà joué par 400 000 personnes alors qu’il est en accès anticipé, le roguelike Ravenswatch, qui met en scène des personnages issus des contes célèbres, est venu nous présenter le dernier chapitre de son aventure, nommé Avalon, qui sera disponible dès le 11 avril prochain. Ce qui veut donc dire que l’on se rapproche tout doucement de la date de sortie de la version complète du jeu.

Les jeux Life

Nacon est désormais spécialisé dans les jeux de simulation et nous le montre aujourd’hui avec une vidéo regroupant Chef Life: A Restaurant Simulator, qui s’enrichit du contenu gratuit Cooking Lab, Garden Life qui est déjà disponible, et Taxi Life qui arrivera le 7 mars. Ambulance Life est également présent même si aucune date de sortie n’est encore fixée, en dehors d’un vague 2024.

Les jeux de sport (Rugby 24, MXGP…)

En plus de sa gamme Life, Nacon dispose aussi d’une division de jeu de sports, qui a connu quelques remous ces derniers temps avec les sorties décalées de Tiebreak, le jeu de tennis, et Rugby 24. On découvre ici des images inédites des deux jeux, ainsi que de Tour de France 2024 (avec un nouveau mode multijoueur) et Pro Cycling Manager 2024, tandis que Session, la simulation de jeu de skate, se rappelle à notre bon souvenir avec son dernier DLC en date. On notera surtout la présentation inédite (et très courte) du prochain MXGP, qui fera peut-être de l’œil aux amateurs de motocross. Il sortira fin 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series et est développé par KT Racing.

Endurance Motorsport Series

Date : 2025

: 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Et justement, on reste dans les jeux de sports automobiles du même genre, toujours chez KT Racing, avec cette fois-ci l’annonce du jeu Endurance Motorsport Series, qui vous plongera au coeur de courses marathon, aussi bien en tant que pilote qu’en tant qu’ingénieur. Le titre jouera beaucoup sur les différentes conditions climatiques à endurer. Malheureusement, il va falloir attendre 2025 avant que le titre puisse voir le jour.

Test Drive Unlimited: Solar Crown

Date : 2024

: 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

On enchaîne avec le dernier titre du studio et probablement le plus attendu de la liste, à savoir Test Drive Unlimited: Solar Crown, qui s’est payé un nouveau trailer centré sur la conduite en dehors des pistes, histoire de nous montrer que le chemin ne sera pas tout le temps bien balisé et goudronné. Il s’agira là d’une partie importante du monde ouvert et on peut enfin apprécier les paysages moins urbains qu’il aura à nous offrir. Malgré cette présentation, Nacon n’a toujours pas donné de date de sortie pour cet épisode.

GreedFall II: The Dying World

Date : été 2024

: été 2024 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

Autre titre très attendu chez l’éditeur, GreedFall II: The Dying World, récupéré chez Focus. Le RPG était bien présent lors de ce Nacon Connect afin d’annoncer qu’il sortira bien cette année et même dès cet été, mais d’abord en accès anticipé. Un choix étonnant pour cette suite, mais qui permettra à Spiders de livrer une copie plus complète plus tard en prenant vraiment en compte les retours de la communauté. Au moins, on pourra le découvrir d’ici quelques mois et voir comment l’univers du premier jeu va être étendu, même si on en a des prémices dans ce nouveau trailer.

Terminator Survivors

Date :

: Plateforme : PC

Et d’ailleurs, en parlant de titre qui vont bénéficier d’un accès anticipé, Terminator Survivors aura droit au même traitement. Ce jeu de survie en monde ouvert dans le célèbre univers de science-fiction va nous raconter une histoire originale qui se déroule entre les deux premiers films de la saga et qui pourra être vécue seul ou en coopération. Vous pourrez vous préparer à combattre Skynet dès cette année puisque le jeu sortira en early access le 24 octobre prochain, d’abord sur Steam. Les versions consoles n’arriveront qu’après, à une date indéterminée.

Dragonkin: The Banished

Date : février 2025

: février 2025 Plateforme : PC – PS5 – Xbox Series

On retiendra surtout l’annonce d’un tout nouveau projet, intitulé Dragonkin: The Banished. Un jeu confié à Eko Software, qui était en charge de Warhammer: Chaosbane, et qui revient avec une licence inédite de hack’n slash dans un monde dark fantasy. On pourra incarner des hybrides moitié humain, moitié dragon, qui pourront s’allier car le jeu est jouable en coopération jusqu’à 4, en plus du solo. Peu d’images pour le moment, mais on sait que l’on partira en quête de décimer les dragons de ce monde pour libérer ce dernier. La sortie du jeu est prévue pour février 2025, sur PC, Xbox Series et PS5.

En dehors de cette annonce, peu de titres vraiment inédits mais pas mal de réapparitions, avec un GreedFall 2 et un Test Drive Unlimited: Solar Crown de plus en plus concrets. L’éditeur a au moins un catalogue assez diversifié, en espérant maintenant que ses grosses cartouches se révèlent être convaincantes.