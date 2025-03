Styx: Blades of Greed signe le retour du fameux gobelin voleur dans un nouvel épisode

Planifiez votre larcin dès cet automne

Dans ce troisième épisode, Styx aura pour but de mettre la main sur le Quartz, une ressource magique très rare et également très convoitée. Pour cela, il faudra se montrer discret, et c’est dans cette optique que le jeu reprend les ingrédients des précédents opus avec un gameplay orienté infiltration et des décors qui offrent beaucoup de chemins et de verticalité. On découvre un premier aperçu de ce nouvel épisode avec une première vidéo qui donne le ton de cette nouvelle aventure pour le gobelin.

Pas encore de gameplay à se mettre sous la dent, mais on a la promesse d’un anti-héros plus agile que jamais et bien armé pour se défendre s’il est découvert et s’il doit rapidement fuir les lieux du crime.

Ce Styx: Blades of Greed est pour le moment prévu pour cet automne 2025 et sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.