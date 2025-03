Nacon annonce Rennsport sur consoles, le jeu de course aux avis mitigés sortira en 2025 sur PS5 et Xbox Series

Une nouvelle simulation arrive

On aurait pu imaginer que Nacon profite de son émission pour donner des nouvelles du jeu Endurance Motorsport Series annoncé l’année passée. A la place, l’éditeur français a annoncé sa collaboration avec les polonais de Competition Company et Teyon (RoboCop) qui co-développent un certain RENNSPORT, une simulation automobile déjà disponible sur Steam en accès anticipé. Un partenariat qui permettra de porter le jeu de courses sur consoles, plus tard cette année.

Présenté comme « l’avenir de la simulation de course, de la compétition et de la culture automobile numérique », Rennsport semble cependant avoir un peu de mal à tenir ses engagements. Lancé en décembre dernier en early access, le titre écope actuellement des évaluations plutôt négatives sur la plateforme de Valve, essuyant de nombreuses critiques quant à sa physique, son instabilité et la présence de trop nombreuses fonctionnalités pointées du doigt pour un accès anticipé (obligation de passer par un compte tier, boutique et battle pass…).

Malgré ça, quelques joueurs et joueuses avancent un certain potentiel, avec une conduite agréable. Le titre a également un pied déjà ancre dans l’eSport puisque présent à l’EWC l’année passée où la Team Redline avait remporté les épreuves, ce qui est sans doute l’un des objectifs voulus par Nacon : intégrer la scène compétitive. On imagine par ailleurs que l’éditeur pourra participer à améliorer le titre avec son savoir-faire acquis par KT Racing.

Pour l’instant, aucune date de sortie mais Rennsport vise une sortie en 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series avec la présence du cross-play. On imagine que la version définitive emboitera le pas.