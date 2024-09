Avec le Revosim Pure, Nacon se lance dans le sim racing : on a testé ce volant gaming premium

Une nouvelle gamme chez Nacon

Plus tôt dans l’année, Nacon avait annoncé la création d’un nouvel écosystème avec Revosim qui serait entièrement dédié au sim racing. Loin d’être un projet centré sur un seul accessoire, la société française avait clairement affiché ses ambitions dès le départ : ouvrir un tout nouveau pôle dédié à la discipline en prévoyant l’arrivée de différentes gammes de produits pensés pour les amoureux et amoureuses des jeux de course. Une idée loin d’être lancée sur le pouce puisqu’elle est à priori en gestation depuis longtemps, avec la volonté de tirer partie à la fois de l’expérience acquise par le studio KT Racing et le savoir-faire de Nacon derrière de nombreux accessoires gaming. La première gamme à entrer dans ce fastidieux projet a un nom : Revosim Pure, et on a pu l’essayer en avant-première.

La gamme Revosim Pure (RS Pure) est ni plus ni moins la première entrée dans ce nouveau pôle avec un projet de volant de course. L’objectif, proposer un produit de milieu/haut de gamme à destination des joueurs et joueuses fans de simulation automobile, avec un packaging regroupant la roue de 30 centimètres de diamètre, le pédalier load cell de 100 kg et sa base direct drive 9 nm. A termes, d’autres accessoires et variantes seront proposés (comme une pédale d’embrayage).

Présenté avec des matériaux premium, différents réglages pour s’adapter aux profils et une approche destinée aux personnes qui veulent directement se lancer sur la piste, ce volant est attendu pour la fin d’année et s’inscrit comme un défi de taille pour le constructeur français : plaire aux habitués de la discipline et aux nouveaux venus dans un milieu souvent très pointilleux sur les performances et le confort.

Si le produit ne sera commercialisé que dans quelques mois, nous avons eu la chance de le tester pendant une longue session à la Gamescom il y a peu. On a ainsi pu en profiter dans un set-up plus que convenable, avec siège racing adéquat, écran à bonne hauteur et bien sûr, l’ensemble roue/base/pédalier de cette nouvelle gamme, le tout, en découvrant Endurance Motorsport Series, l’un des prochains titres du catalogue de Nacon (on vous en reparle bientôt). L’idéal aurait été de pouvoir tester ce volant sur plusieurs titres (déjà connus), mais cela nous a permis d’avoir une première prise en main.

Un plaisir immédiat

S’il nous a fallu quelques minutes le temps de nous installer et appréhender le retour de force, la prise en main a finalement été immédiate. Avec son revêtement simili cuir et ses finitions, il faut avouer que l’on ressent un confort aussitôt que la course est lancée. On a autant cette sensation agréable au toucher qu’une impression de robustesse : pas de crainte de tourner ou de tirer le volant un peu trop fort, de peur que celui-ci nous reste entre les mains. La sensation d’avoir un matériel de qualité se fait automatiquement ressentir et on a rapidement pris du plaisir à conduire. Un ressenti qui se confirme par la bonne épaisseur du cerceau qui se maintient comme il faut en main.

Plus que ça, nous avons eu un réel engouement avec de bonnes sensations tout au long du tracé : on ressent les vibrations et de vrais retours en fonction de l’ondulation de la route et la résistance exercée semble parfaitement calibrée. On s’est même fait surprendre lorsque l’on commence à sortir un peu dans le bac à graviers où le feedback nous fait décidément comprendre que nous ne sommes pas là où il faudrait. Difficile de savoir si cette bonne sensation se concrétisera sur des sessions plus longues et régulières (notamment au niveau de la chaleur dégagée), mais la base nous a réellement fait forte impression. Un atout plus qu’indéniable de ce Revosim.

Ce sentiment agréable au bout des doigts se ressent également dans le système de fixation rapide en aluminium. Une fonctionnalité déjà présente chez d’autres fabricants mais qui a aussi été maîtrisé par Nacon, avec une réelle fluidité pour la mise en place. Précisons que la roue ne dispose pas de palettes magnétiques mais de palettes simples et qu’on retrouve douze boutons personnalisables. Il sera possible d’installer d’autres roues de la même gamme à la base à l’avenir si l’envie de faire évoluer le set-up vous intéresse.

Une gamme prometteuse ?

Précisons aussi que l’ensemble est fourni avec un pédalier et son load cell de 100 kg fabriqué en métal et en aluminium. Si une déclinaison trois pédales est prévue pour plus tard, seule la version deux pédales était accessible, avec une pédale d’accélérateur et une pédale de frein. Sur cette session, l’ensemble semblait fonctionner comme il fallait. Le pédalier ne nous a pas semblé révolutionnaire mais faisait suffisamment le taff pour proposer des sensations convenables. Précisons qu’il peut tout de même être personnalisé avec la présence d’élastomères de 3 duretés différentes pour jouer sur les sensations de freinage ainsi qu’un réglage d’inclinaison pour partir sur une configuration plus typée F1 ou GT par exemple.

Restons d’ailleurs dans la personnalisation avec la présence d’une application mobile dédiée au Revosim. Celle-ci est proposée au téléchargement pour l’achat d’un volant et vous permet de bouger différents paramètres, comme enregistrer des réglages que vous utiliserez ensuite selon le type de jeu ou des presets proposés par défaut. On peut aussi utiliser son smartphone comme tableau de bord (avec un support prévu pour ça). Une fonctionnalité appréciable, bien que pour être honnête, l’utilité sur une courte session n’est pas évidente. On pourra davantage juger ses options et son interface lors d’un test complet.

Dans un milieu dominé par Fanatec, Moza (petite vibe R9 ressentie ici), Thrustmaster et d’autres, Nacon n’a pas à rougir pour cette première percée en la matière. Mieux encore, il a réussi à nous convaincre dès les premières minutes avec sa base d’une efficacité remarquable, si ce n’est bluffante. La roue est également particulièrement confortable et nul doute que la personnalisation et la compatibilité avec les futurs produits de la gamme seront des atouts pour les personnes qui veulent rentrer dans cet écosystème. Si le pédalier ne semble rien révolutionner, il remplit largement ses fonctions : ce Revosim Pure semble prendre la bonne trajectoire pour être un futur incontournable. La réponse ? Prochainement. A priori, l’objectif est de le sortir en fin d’année, sans date précise, pour un prix qu’on nous a soufflé dans l’oreille avoisinant les 600/700€ (prix non officiel). Ce premier modèle devrait uniquement être compatible avec le PC.