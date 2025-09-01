Test Hell Is Us – Une plongée captivante au cœur de ce que l’humanité a de pire à offrir

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
7.5

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Hell is Us
Hell is Us
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 04/09/2025

  • Un univers bien soigné, très impactant
  • L'impulsion de soin, atout majeur du système de combat
  • Un challenge à la carte
  • Une ambiance musicale sur-mesure
  • Une gestion de l'inventaire intéressante
  • Un gros travail sur le worldbuilding, la narration environnementale
  • Un bestiaire un peu limité
  • Le backtracking ternit certains niveaux
  • Un gameplay combat agréable mais ronronnant
  • Un lore d'une densité lourde à encaisser
7.5

Hell Is Us voulait nous offrir une saveur particulière et il y parvient. Grâce à un univers aussi fascinant qu’impitoyable, mêlant habilement un décor contemporain à celui du surnaturel, tout en n’hésitant pas à choquer, Rogue Factor parvient à nous immerger dans son œuvre du début à la fin, malgré un lore assez lourd à digérer. La promesse d’une exploration intéressante et organique est tenue, bien que le backtracking ne soit pas toujours évident et qu’un soupçon de radicalité en plus n’aurait pas été de refus. Un aspect du jeu en tout cas supérieur au combat, qui peine à maintenir en haleine au-delà ses bases solides. Finalement, Hell Is Us ne brille pas partout, certes, mais avec les moyens d’un AA et porteur d’une philosophie louable, il nous marque de son empreinte, et c’est sans aucun doute ici que se trouve la réussite du jeu.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Voici le résumé des 45 annonces de la dernière édition (Halloween, Hell Let Loose: Vietnam, Deer & Boy…)

Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us rend disponible dès maintenant et gratuitement un comic book numérique faisant office de préquelle

Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us : Après avoir été disponible en juin dernier, la démo revient sur PC et consoles le 12 août

Hell is Us nous fait visiter ses mystérieux donjons dans son dernier trailer de gameplay

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Hell is Us nous fait visiter ses mystérieux donjons dans son dernier trailer de gameplay
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires