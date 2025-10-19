MOUSE: P.I. For Hire refait surface et donnera sa date de sortie dans seulement quelques jours

La petite souris va (re)passer

Après avoir annoncé en juin dernier que le désormais omniprésent Troy Baker (connu notamment pour ses performances dans The Last of Us, Indiana Jones et le Cercle Ancien, BioShock Infinite, etc.) incarnerait le personnage principal de MOUSE : P.I. For Hire, l’ancien héros de guerre et désormais détective privé Jack Pepper qui va partir à la recherche d’une demoiselle en détresse dans Mouseburg et tenter de stopper un réseau de corruption qui gangrène la ville.

Le jeu promet depuis des mois qu’il sera disponible en 2025, mais nous n’avions aucune nouvelle sur une période de sortie plus précise. Il faut croire que notre attente touche à sa fin. En effet, le studio a indiqué sur ses réseaux sociaux qu’il sera présent au Galaxies Gaming Showcase le 23 octobre prochain à 21h sur YouTube pour découvrir un nouveau trailer et la date de sortie.

Mais ce n’est pas tout, puisque MOUSE : P.I. For Hire profitera de l’ID@Xbox Showcase du 28 octobre pour dévoiler une version longue de la vidéo documentaire présentée lors de l’IGN Fan Fest et ainsi en découvrir bien plus sur ce jeu vraiment étonnant.

MOUSE: P.I. For Hire. A deep dive documentary. Learn about the making of our upcoming black and white first-person shooter at the ID@Xbox showcase on October 28 🎥🐭 @ID_Xbox @IGN #IGNFanFest pic.twitter.com/GwGZEHFhEO — MOUSE: P.I. For Hire (@mousethegame) October 16, 2025

Pour rappel, sa sortie est prévue cette année sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.