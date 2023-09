Mouse : un FPS solo indépendant entre Bioshock et Cuphead qui s’annonce prometteur

Mickey Capone

Cuphead fait des émules et nous avons aujourd’hui droit à un autre jeu reprenant le style des cartoons des années 30. Mouse est un jeu de tir à la première personne qui capture également l’ambiance des films noirs de cette époque. Développé par le studio polonais Fumi Games, le jeu vous emportera d’une histoire de gangsters au sein d’une ville corrompue et dangereuse.

Au vu des premières images, rien ne le différencie des autres FPS solo du même genre si ce n’est une direction artistique accrocheuse qui nous fait penser à un univers Disney à la Steamboat Willie qui aurait très mal tourné. Le titre proposera plusieurs armes à manier telles que le révolver, le Tommy Gun, le marteau, le fusil d’épaule Carcano ou encore de la dynamite.

On sent également une grosse influence de Bioshosk notamment avec son système d’amélioration Fantastic-o-Matic avec lequel vous pourrez améliorer vos armes et compétences. Le FPS a été annoncé il y a quelques mois et nous étions honnêtement passé à côté, mais on ne se prive pas de vous partager cette petite découverte prometteuse.

Mouse n’a pas encore de date de sortie précise, mais il est prévu sur PS4, PS5, PC, Switch, Xbox One et Xbox Series.