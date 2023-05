Mortal kombat : fin du (faux) suspense ce jeudi à 15h

Mortal Kombat joue la montre

On retrouve notre teaser précédent avec l’horloge qui s’arrête sur le 1 sans passer par le 12 et cette fois-ci, le verre se brise tandis que l’aiguille continue de pointer le 1. Ce qui est assez logique puisque si on en croit certaines rumeurs ou fuites, le jeu en question serait un reboot du nom de Mortal Kombat 1.

Le texte qui accompagne la courte vidéo signale que « Demain sera une nouvelle aube » ce qui renforce évidemment l’idée de reboot. On ne sait pas encore quel sera le volume de contenu présenté (simple cinématique, vidéo de gameplay, présentation plus générale ?) lors de la diffusion demain, le jeudi 18 mai donc, à 15h heure française.

C’est probablement à cette occasion que l’on aura la confirmation des plateformes de ce nouveau Mortal Kombat dont il se murmure qu’il arriverait sur PC et les consoles les plus récentes de PlayStation et Xbox, mais aussi sur Switch. Et pourquoi pas aussi une date de sortie, que Warner Bros nous promettait déjà pour cette année fiscale, donc d’ici avril.