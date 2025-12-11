Monster Hunter Wilds : le Gogmazios signe un retour colossal dans la Grande mise à jour 4

Un colosse se réveille dans les Terres interdites

Capcom a dévoilé le contenu complet de la Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds, et on peut dire qu’on ne va pas manquer de travail dans les semaines qui viennent. Le studio annonce officiellement le retour du Gogmazios (déjà teasé lors de la mise à jour précédente), titanesque dragon ancien aperçu pour la dernière fois dans Monster Hunter 4 Ultimate.

Endormi sous la grande forge d’Azuz, le monstre menace désormais les habitants des Terres interdites. Pour l’affronter, il faudra former des équipes inédites de huit combattants, composées de quatre chasseurs (vrais joueurs) et de quatre Chasseurs de soutien, des PNJ capables d’assister le groupe pendant la chasse.

La quête événement permanente dédiée au Gogmazios permettra d’obtenir des matériaux servant à transformer les armes Artian de rareté 8 en armes Artian Gogma. On nous confirme que les bonus de l’arme d’origine seront conservés, tandis qu’une compétence de set aléatoire et une compétence de groupe aléatoire seront ajoutées. Grâce au Renforcement Gogma, on pourra conserver ou réinitialiser ces bonus pour viser des talents encore plus puissants.

Les chasseurs ayant atteint le RC 100 accéderont aussi à la capacité Transcendance, une mécanique permettant d’augmenter le niveau maximum de l’armure de haut rang et d’améliorer les emplacements de décoration des pièces de rareté 5 et 6.

Le Jin Dahaad alpha suprême arrive pour Noël

La mise à jour 4 ne se limite pas au Gogmazios. On pourra également se mesurer au Jin Dahaad alpha suprême dès le 24 décembre prochain dans une quête événement permanente offrant de quoi forger une armure Gamma. Des quêtes optionnelles 9 étoiles font aussi leur apparition. Elles permettront de gagner des plaques de profil et d’entraîner ses compétences face à certains des monstres les plus féroces du jeu.

En outre, nous aurons droit à de nouveaux alliés et du contenu pour la fin d’année. Côté « Chasseurs de soutien », on observe de nouveaux visages dont une qui rappellera des souvenirs aux joueurs de Monster Hunter 4 :

Nadia, disponible pour la quête du Gogmazios et les événements saisonniers

Griffin, armé d’une grande épée

Nightmist, spécialiste du fusarbalète léger

Capcom offrira également à tous les joueurs un bon de personnalisation gratuit pour votre chasseur et votre Palico, plus le retour de quatre poses en DLC gratuit. Un pack cosmétique regroupant des designs d’armes spéciaux et d’autres objets payants accompagnera également la mise à jour. Dès le 19 décembre, le Festival de la concorde : Chant des lumières apportera son lot de décorations, des repas spéciaux, des équipements et des emotes inédites.

Et après ? Un programme très chargé début 2026

Capcom l’avait évoqué lors d’un précédent live en réponse aux nombreuses critiques visant les performances de la version PC. En janvier 2026, un patch PC spécifique sur Steam apportera des optimisations supplémentaires, tandis qu’un correctif de stabilité global accompagnera la mise à jour sur toutes les plateformes. En février, l’Arkveld alpha suprême fera son apparition et est présenté comme le dernier monstre alpha suprême de la version 1.041. Cette mise à jour intégrera également :

Les designs gagnants du concours d’armes et de pendentifs

Une armure Palico inspirée de Rudy pour célébrer la sortie de Monster Hunter Stories 3 le 13 mars

Une nouvelle option de doublage : Espagnol (Amérique du Sud)

De nouvelles améliorations de stabilité sur PC

La Grande mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds arrive le 16 décembre 2025.