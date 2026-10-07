Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix

Netflix récupère la grosse bestiole

Le site a remarqué que des pages listant Monster Hunter Rise sont apparues sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store, avec la mention d’un portage qui réarrangerait le gameplay pour s’adapter aux contrôles sur un smartphone tout en proposant un bouton spécial qui permet d’utiliser automatiquement l’objet dont vous avez le plus besoin selon les situations, histoire de ne pas se perdre dans les menus avec vos doigts sur l’écran.

Si cette version du jeu n’est listée qu’aux Philippines pour le moment, tout porte à croire qu’elle pourrait arriver dans le reste du monde d’ici peu. Ne serait-ce que parce que Capcom semble avoir conclu un deal avec un grand acteur mondial, qui n’est autre que Netflix. Le portage semble en effet être réservé aux abonnés de la plateforme de streaming. Une pratique désormais assez courante dans le marché des jeux mobiles aujourd’hui, Netflix proposant d’inclure de plus en plus de jeux iOS et Android dans ses abonnements.

On ignore encore quand ce portage de Monster Hunter Rise sera proposé sur nos mobiles, mais ce listing fait penser que sa sortie est plus ou moins imminente.