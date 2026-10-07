Monster Hunter Rise va débarquer sur les mobiles Android et iOS, mais peut-être uniquement via Netflix

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Capcom cherche à renforcer la présence de la saga Monster Hunter sur mobiles via divers jeux, notamment via Monster Hunter Outlanders qui tentera d’émuler le succès des jeux principaux, mais sur le marché des smartphones. Si l’on en croit la trouvaille de RPG Site, l’éditeur japonais pourrait aller un peu plus loin en proposant un portage direct de l’un des derniers opus, Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise // Source : Capcom

Netflix récupère la grosse bestiole

Le site a remarqué que des pages listant Monster Hunter Rise sont apparues sur le Google Play Store ainsi que sur l’App Store, avec la mention d’un portage qui réarrangerait le gameplay pour s’adapter aux contrôles sur un smartphone tout en proposant un bouton spécial qui permet d’utiliser automatiquement l’objet dont vous avez le plus besoin selon les situations, histoire de ne pas se perdre dans les menus avec vos doigts sur l’écran.

Si cette version du jeu n’est listée qu’aux Philippines pour le moment, tout porte à croire qu’elle pourrait arriver dans le reste du monde d’ici peu. Ne serait-ce que parce que Capcom semble avoir conclu un deal avec un grand acteur mondial, qui n’est autre que Netflix. Le portage semble en effet être réservé aux abonnés de la plateforme de streaming. Une pratique désormais assez courante dans le marché des jeux mobiles aujourd’hui, Netflix proposant d’inclure de plus en plus de jeux iOS et Android dans ses abonnements.

On ignore encore quand ce portage de Monster Hunter Rise sera proposé sur nos mobiles, mais ce listing fait penser que sa sortie est plus ou moins imminente.

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Jaquette de Monster Hunter Rise
Monster Hunter Rise
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Date de sortie : 26/03/2021

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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