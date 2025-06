Mixtape nous montre du gameplay en stop-motion et révèle une partie de sa bande-son mais toujours pas de date de sortie

Mixtape nous promet de jouer les souvenirs de ce trio d’amis à travers une mixtape musicale, sur la bande-son d’une génération entière. Revivre ces reconstitutions oniriques de leurs souvenirs les plus importants ne sera pas une mince affaire puisque les moments charnières d’une vie de jeune adulte seront dépeints comme les plus grandes joies allant de la prise de photos dans un parc, en passant par l’organisation d’un feu d’artifice, mais aussi de grands moments de doutes comme le premier baiser ou la dernière danse.

Press Play

Le stop-motion semble vraiment à la vogue ces dernières années, en témoigne encore ici le gameplay de Mixtape, qui nous transporte dans différents univers ou paysages, un coup en skateboard ou encore dans un caddie de supermarché.

On sait d’ailleurs désormais que l’on devra composer avec les musiques de DEVO, de Roxy Music, de Lush ou encore de The Smashing Pumpkins, d’Iggy Pop, de Siouxsie and the Banshees, de Joy Division, de The Cure et de bien d’autres artistes ou groupes d’artistes.

Les équipes ont ensuite proposé un journal de développeurs dans le Day of the Devs qui a suivi la conférence de la Summer Game Fest, pour nous présenter leur manière de choisir les artistes qui accompagneront nos héros notamment.

Mixtape ne dispose toujours pas de date de sortie, mais est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S (il semble que le jeu ne soit plus prévu sur Xbox One) avec une disponibilité dès le lancement dans le Xbox Game Pass assurée.