Le road-trip musical Mixtape prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026
Rédigé par Jordan
Développé par les personnes derrière le saisissant The Artful Escape, Mixtape porte bien son nom puisqu’il nous promet de mettre en avant une bande-son conçue avec beaucoup de soin. Mais tout cela, ça demande du temps. C’est pourquoi Beethoven & Dinosaur ne se sont jamais risqué à donner une date de sortie précise pour ce nouveau jeu, en promettant tout de même qu’il sortirait au cours de cette année. Une promesse désormais rompue, puisque Mixtape n’arrivera pas à temps.
Le voyage ne débutera que l’année prochaine
Avec la fin d’année qui est maintenant à nos portes, les chances de voir Mixtape arriver durant ces prochaines semaines étaient plus que mince. Sans surprise, le jeu ne sortira donc pas cette année, contrairement à ce qui avait été promis. C’est ce que le studio annonce sur ses réseaux sociaux, avec une vidéo amusante mettant en avant une playlist d’excuses, en précisant que Mixtape est maintenant attendu pour 2026 :
« Lors du développement de The Artful Escape, notre artiste 3D, Mikey, a créé un four miniature. Un four magnifique, digne d’un vrai pro ! Il a même ajouté les boutons. Et c’est exactement ce que nous sommes chez Beethoven & Dinosaur : nous peaufinons les détails. Mixtape est presque terminé, il ne nous reste plus qu’à peaufiner les derniers détails. Rendez-vous en 2026 ! »
Pour rappel, Mixtape est un jeu d’aventure dans lequel on suit un trio d’amis en plein road-trip, avec une bande-son qui va illustrer les moments importants que vont vivre ces jeunes adultes en pleine découverte d’eux-mêmes. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Game Pass, avec une disponibilité dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.
While developing Artful Escape, our 3D artist Mikey, made an oven asset. It was a nice oven – the work of a true pro. He even put the knobs on. And that’s who we are at Beethoven & Dinosaur. We put the knobs on. Mixtape is almost complete, we’re just putting the knobs on. See you in 2026.
— MIXTAPE by Beethoven & Dinosaur (@mixtapegame.bsky.social) 2025-11-10T22:50:51.277Z
