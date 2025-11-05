Minecraft accueille aujourd’hui un nouveau DLC lié à… Dragon Ball Z ?
On a désormais plus l’habitude de voir Minecraft s’exporter vers d’autres licences (comme chez Sonic) que l’inverse, c’est pourquoi on sera surpris de voir débarquer une nouvelle collaboration au sein de Mojang aujourd’hui. Et pas n’importe laquelle. Parmi les crossovers les plus improbables de la pop-culture, et qui paraissent pourtant si évidents pour amasser une tonne de billets verts, on retrouve celui entre Minecraft et Dragon Ball Z.
Over 9000 blocks
On aurait pu croire à un poisson d’avril bien en retard ou en avance, mais ce DLC Dragon Ball Z pour Minecraft a tout ce qu’il y a de plus réel. En vous le procurant au sein du jeu de Mojang (au prix de 8,99 €), vous pourrez donc contrôler Goku, Vegeta et compagnie pour participer à des tournois en équipes de 5, avec des attaques iconiques de la série animée, du Kamehameha au Final Flash.
On retrouve également quelques méchants emblématiques comme Freezer, Cell et Buu, dans plusieurs arènes comme celle du tournoi d’arts martiaux, ou encore l’arène des jeux Cell. Libre à vous de vous transformer en Super Saiyan pour faire face aux plus grands défis, et d’affubler votre avatar d’un scouter pour mesurer la puissance de vos adversaires. Un DLC très improbable, mais qui pourra faire sourire et qui devrait assurémet faire plaisir à beaucoup de monde.
