Un deuxième film Minecraft verra le jour en 2027, une date déjà annoncée pour cette suite
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Que l’on aime ou pas le film Minecraft, force est de reconnaître qu’il s’agit là de l’un des plus gros succès de l’année au cinéma, avec plus de 950 millions de dollars amassés. L’adaptation du jeu de Mojang n’a pas du tout convaincu la critique, mais le public s’est rué en salles pour voir Jack Black et Jason Momoa cabotiner, sur fond de « Lava Chicken » pour le plus grand plaisir du public TikTok. C’est dans sans surprise que Warner Bros a très vite commandé un nouvel volet, qui a déjà une date de sortie.
Steve vs Homer
Ce deuxième film Minecraft est donc prévu dans les salles obscures américaines le 23 juillet 2027. On a le temps de le voir venir, et c’est peut-être pour cela que rien n’a été partagé concernant l’intrigue de cette suite. Seul un premier poster où l’on voit deux pioches a été montré en même temps que l’annonce de la date, et les fans se diront sans doute qu’elles représentent Steve et Alex. On devrait retrouver le même casting que pour le premier épisode, aussi bien devant que derrière la caméra, avec le réalisateur Jared Hess.
Notons que ce film va se retrouver en concurrence directe avec le deuxième film Les Simpsons, qui sortira à la même date. À moins que ces deux mastodontes visant le même public familial veulent se confronter, l’un d’eux bougera certainement, mais reste encore à savoir qui.
Rendez-vous à l’été 2027 pour voir si ce Minecraft 2 aura au moins le mérite d’être plus imaginatif que le premier.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 18/11/2011