Un deuxième film Minecraft pourrait bientôt être annoncé

Et si rien n’est encore officialisé, le réalisateur de ce film Minecraft (Jared Hess) se montre confiant à l’idée d’une suite. C’est chez Deadline qu’il a révélé que des discussions étaient déjà en cours à propos d’un deuxième film Minecraft :

« Eh bien, ce serait vraiment génial. On s’est vraiment amusés à faire ce film, et le monde du jeu est tellement vaste, et il y a tellement de choses qu’on n’a pas exploitées comme on le souhaitait. Je m’éclaterais à faire la suite, et on dirait qu’on en parle déjà, donc je suis super excité. Ce sera tellement génial de replonger dans ce monde. Les fans s’amusent vraiment beaucoup. On l’a annoncé dans la scène post-crédits, et les fans semblent excités. »