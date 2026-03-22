Surprise, Minecraft Dungeons II est officialisé par Mojang Studios avec une sortie prévue cette année

Au moins, c’est carré

Le Minecraft Live est revenu en parallèle sur la sortie le 24 mars prochain d’une nouvelle mise à jour pour Minecraft « Tiny Takeover » avec de nouvelles versions de bébés créatures notamment, mais aussi sur la tenue d’événements IRL aux quatre coins du globe. L’une des annonces phares a également été celle de l’ouverture en 2027 d’un parc à thème dédié à Minecraft, à Chessington au Royaume-Uni, avant son retour au cinéma dès juillet 2027.

Mais revenons à nos moutons carrés. L’annonce phare de ce direct a donc été celle de Minecraft Dungeons II, une toute nouvelle aventure action-RPG avec de nouveaux défis, de nouveaux enjeux mais aussi de nouveaux lieux encore jamais visités dans le spin-off. Côté scénario, c’est encore assez vague mais il nous faudra compter sur le soutien de nos alliés pour sauver une nouvelle fois le monde en crise.

Minecraft Dungeons II sortira donc plus tard cette année sur PC via Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ainsi que sur Xbox PC, Cloud Gaming et Xbox Series X/S. Il sera dès son lancement inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre wishlist sur Steam notamment. Si vous voulez revoir le Minecraft Live en entier, c’est juste en dessous.