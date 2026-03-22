Surprise, Minecraft Dungeons II est officialisé par Mojang Studios avec une sortie prévue cette année
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Rédigé par Florian
Il y a près de six ans sortait Minecraft Dungeons, un spin-off du phénomène cubique plus orienté action-RPG que l’original, jouable aussi bien en solo qu’en coopération. Ce 21 mars se tenait le Minecraft Live, une prise de communication de la part de Mojang Studios qui en a profité pour faire quelques annonces, dont la sortie cette année d’un deuxième volet à sa série dérivée, sobrement intitulé Minecraft Dungeons II.
Au moins, c’est carré
Le Minecraft Live est revenu en parallèle sur la sortie le 24 mars prochain d’une nouvelle mise à jour pour Minecraft « Tiny Takeover » avec de nouvelles versions de bébés créatures notamment, mais aussi sur la tenue d’événements IRL aux quatre coins du globe. L’une des annonces phares a également été celle de l’ouverture en 2027 d’un parc à thème dédié à Minecraft, à Chessington au Royaume-Uni, avant son retour au cinéma dès juillet 2027.
Mais revenons à nos moutons carrés. L’annonce phare de ce direct a donc été celle de Minecraft Dungeons II, une toute nouvelle aventure action-RPG avec de nouveaux défis, de nouveaux enjeux mais aussi de nouveaux lieux encore jamais visités dans le spin-off. Côté scénario, c’est encore assez vague mais il nous faudra compter sur le soutien de nos alliés pour sauver une nouvelle fois le monde en crise.
Minecraft Dungeons II sortira donc plus tard cette année sur PC via Steam, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 ainsi que sur Xbox PC, Cloud Gaming et Xbox Series X/S. Il sera dès son lancement inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate et le PC Game Pass. Vous pouvez déjà l’ajouter à votre wishlist sur Steam notamment. Si vous voulez revoir le Minecraft Live en entier, c’est juste en dessous.
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