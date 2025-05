MindsEye : Le jeu d’action de Leslie Benzies (GTA) se présente dans une grosse vidéo et dévoile son contenu post-sortie

Une feuille de route bien ambitieuse

Et à vrai dire, même avec cette vidéo, pas sûr que MindsEye élargisse pleinement son audience malgré son emphase sur le grand spectacle. Peut-être parce qu’il n’a pas l’air de savoir ce qu’il veut vraiment être, en témoigne son contenu annexe écarté de l’histoire principale, qui donnera accès à des missions très différentes. Le jeu nous donnera accès à un éditeur de missions où vous pourrez vous amuser à créer toutes sortes d’objectifs, que ce soit des choses très ancrées sur des rails (comme la campagne principale), ou des missions plus ouvertes, avec un monde plus libre à explorer.

En somme, MindsEye veut aussi être un énorme bac-à-sable, ce qu’Everywhere entend également faire de son côté. Et c’est aussi pour cela que le titre proposera du contenu après sa sortie, avec une feuille de route qui a déjà été officialisée.

Dès cet été, on retrouvera de nouvelles missions gratuites tandis que de nouveaux modes solo arriveront cet automne, en compagnie d’un mode multijoueur (qui aurait sans doute gagné à être présent d’office pour favoriser un meilleur lancement). Toutes les nouveautés ne seront pas gratuites pour autant puisque des DLC payants sont aussi prévus, avec des packs de skins à débloquer et des missions bonus. Et c’est avec cette promesse que Build A Rocket Boy souhaite assurer un suivi post-launch à long terme pour son jeu et son univers, pour les « décennies à venir ». Eh bien, bon courage.

MindsEye sortira le 10 juin prochain sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.