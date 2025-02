Mindseye : l’ancien producteur des GTA dévoile son nouveau jeu d’action-aventure

Warriors: Abyss veut mélanger le roguelite et le musou, une formule étonnante qui est disponible dès maintenant

Warriors: Abyss veut mélanger le roguelite et le musou, une formule étonnante qui est disponible dès maintenant

Hell is Us profite d’un trailer cryptique pour annoncer sa sortie au 4 septembre 2025

Hell is Us profite d’un trailer cryptique pour annoncer sa sortie au 4 septembre 2025

Digimon Story Time Stranger : un nouveau RPG Digimon est annoncé sur consoles et PC

Digimon Story Time Stranger : un nouveau RPG Digimon est annoncé sur consoles et PC

PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de février avec Lost Records: Bloom & Rage et Star Wars Jedi Survivor

PlayStation Plus Extra/Premium : La liste des jeux de février avec Lost Records: Bloom & Rage et Star Wars Jedi Survivor

SHINOBI: Art of Vengeance : Le retour de la licence de SEGA s’effectuera le 29 août avec les français de Lizardcube à la baguette

SHINOBI: Art of Vengeance : Le retour de la licence de SEGA s’effectuera le 29 août avec les français de Lizardcube à la baguette

Borderlands 4 fait le tour de son arsenal et nous donne rendez-vous pour une sortie en septembre

Borderlands 4 fait le tour de son arsenal et nous donne rendez-vous pour une sortie en septembre

Tides of Annihilation est un jeu d’action inspiré des légendes arthuriennes qui en met plein la vue dans sa première vidéo

Tides of Annihilation est un jeu d’action inspiré des légendes arthuriennes qui en met plein la vue dans sa première vidéo

Stellar Blade déboulera sur PC en juin 2025, en même temps qu’un DLC centré sur Nikke: Goddess of Victory

Stellar Blade déboulera sur PC en juin 2025, en même temps qu’un DLC centré sur Nikke: Goddess of Victory

Lies of P: Overture : Le DLC du Souls-like coréen se précise en vidéo avec une ambiance hivernale et une sortie pour cet été

Lies of P: Overture : Le DLC du Souls-like coréen se précise en vidéo avec une ambiance hivernale et une sortie pour cet été

Days Gone Remastered s’annonce sur PS5 avec des améliorations graphiques et du nouveau contenu

Days Gone Remastered s’annonce sur PS5 avec des améliorations graphiques et du nouveau contenu

State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (Days Gone Remaster, Saros, Onimusha…)

State of Play : Le résumé complet des annonces sur PS5 (Days Gone Remaster, Saros, Onimusha…)

[MAJ] La date de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a fuité sur le PlayStation Store, et ce sera pour le 28 août 2025

[MAJ] La date de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a fuité sur le PlayStation Store, et ce sera pour le 28 août 2025