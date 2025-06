MindsEye : Le studio Build A Rocket Boy serait en train de licencier plus d’une centaine d’employés après le lancement raté

Début de la fin pour Build A Rocket Boy?

C’était malheureusement prévisible. MindsEye est loin d’avoir eu le lancement escompté par les dirigeants de Build A Rocket Boy, et on voyait mal comment le studio qui compte aujourd’hui presque 500 employés allait en sortir indemne.

IGN rapporte aujourd’hui que des licenciements sont en train d’être annoncés au sein des effectifs, et pourraient concerner plus d’une centaine de personnes. Au minimum, puisque ce compte est déterminé par l’utilisation d’un processus de consultation obligatoire mené par le studio, qui est obligatoire lorsqu’une entreprise anglaise (300 personnes de Build A Rocket Boy travaillent au Royaume-Uni) commence à licencier plus de 100 personnes. Soit au minimum un cinquième des effectifs, si ce n’est plus.

Avec toutes ces coupes, tenir la feuille de route dévoilée avant le lancement du jeu semble compromis. Développer du contenu sur des années est aujourd’hui illusoire. Mark Gerhard, co-PDG du studio (et fan des théories du complot), déclare dans un mail vérifié par IGN que MindsEye va maintenant passer dans une phase de support à long-terme, loin de son pic de développement, comme pour justifier tant bien que mal tous ces licenciements. On doute malheureusement que le projet puisse avoir un quelconque avenir dans cette situation plus que difficile, et ce sont les employés qui vont tristement en payer le prix.