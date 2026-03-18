Suite à la catastrophe MindsEye, IO Interactive se sépare de Build A Rocket Boy et lui transfère les droits d’édition du jeu

Le crossover avec Hitman n’aura finalement pas lieu

Dans un communiqué publié par la société danoise, on apprend donc le divorce entre IOI Partners et le studio Build A Rocket Boy concernant les droits d’édition de MindsEye. Ce qui veut dire que désormais, le studio récupère tous les droits sur son jeu, IO Interactive étant visiblement bien content de se sortir de cette affaire :

« L’implication d’IOI Partners sur MindsEye prend fin, à l’exception des fonctions transitoires essentielles au transfert du statut d’éditeur officiel à Build A Rocket Boy. Build A Rocket Boy assurera désormais seul les responsabilités d’édition, afin de garantir la continuité pour la communauté MindsEye et l’ensemble des partenaires. IOI Partners et BARB coordonnent étroitement leurs efforts afin de permettre une transition fluide au cours des prochaines semaines. »

Cela veut aussi dire que le crossover qui était prévu entre MindsEye et Hitman n’aura pas lieu :

« Dans ce contexte, la mission Hitman annoncée en juin 2025, initialement prévue comme un événement crossover dans MindsEye, ne sera finalement pas publiée. BARB prévoit toutefois de collaborer avec des partenaires sur d’autres projets à l’avenir. IOI Partners et Build A Rocket Boy reconnaissent tous deux l’enthousiasme que cette collaboration avait suscité au sein de la communauté et remercient les joueurs pour leur soutien. »

Le torchon a donc bien brûlé et on comprend pourquoi IO Interactive voulait s’éloigner à toute vitesse de tout ce qui touche de près ou de loin à MindsEye, au point de ne même pas vouloir prêter son assassin chauve.