Suite à la catastrophe MindsEye, IO Interactive se sépare de Build A Rocket Boy et lui transfère les droits d’édition du jeu

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Lorsque l’on voit l’état de MindsEye aujourd’hui, il est légitime de se demander ce qu’est allé faire IO Interactive dans un bourbier pareil. Le studio à l’origine des derniers Hitman et du prochain jeu 007 a eu envie de diversifier ses approches via IOI Partners, qui a pour but de servir de maison d’édition à des projets plein d’avenir. Ce que MindsEye n’est évidemment plus aujourd’hui (il ne l’a jamais vraiment été), et puisque les choses sont en train de prendre une drôle de tournure avec des accusations de sabotage de plus en plus ridicules, IO Interactive préfère couper les ponts et ne plus être associé à tout cela.

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MindsEye
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Date de sortie : 10/06/2025

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