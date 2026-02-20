Midsummer Studios, géré par Jake Solomon (Civilization, XCOM), ferme ses portes sans sortir son premier jeu

Suite à l’échec de Marvel’s Midnight Suns, Jake Solomon avait plié bagage et avait dit au revoir à un Firaxis bien embourbé dans un Civilization VII qui allait lui aussi connaître un destin compliqué. Le directeur créatif avait alors entrepris en 2024 de créer son propre studio sous la bannière de Midsummer Studios, qui avait pour but de développer un Sims-like ambitieux, quoi que peu soucieux de la lutte anti-IA menée par les artistes du doublage, étant donné que le titre utilisait l’IA générative pour créer des dialogues.

