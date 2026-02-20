Midsummer Studios, géré par Jake Solomon (Civilization, XCOM), ferme ses portes sans sortir son premier jeu

Une version pré-alpha du jeu a été révélée

Des exemples de studios fondés par des vétérans qui ferment boutique avant même de sortir un jeu, ça ne manque décidément pas ces derniers temps. Jake Solomon rejoint cette liste et ne pourra donc pas donner suite à son « Sims-like + The Truman Show », qu’il dévoile via une version pré-alpha :

« Nous avons créé un studio, nous avons développé un jeu, et j’en suis très fier. Avant de fermer définitivement Midsummer Studios, j’aimerais vous présenter un aperçu de Burbank, le jeu auquel nous avons consacré toute notre énergie. C’est un peu comme « Les Sims » combiné à « The Truman Show », mais en mieux. Je crois que les gens sont des conteurs, et je veux qu’ils partagent toutes les histoires et tous les personnages qu’ils peuvent imaginer. Burbank vous le permet. Dans ce jeu, il y a des moments où les personnages prennent vie d’une manière inédite. Et pour un vieux développeur de jeux comme moi, c’est exceptionnel. Ce que vous allez voir est clairement une version pré-alpha. Mais ce jeu était un rêve pour moi, notre équipe l’a réalisé, alors regardez et rêvez avec nous. »

Comme la question de l’utilisation de l’IA est sur toutes les lèvres aujourd’hui, il précise la manière dont l’outil est utilisé ici :

« Nos personnages utilisent l’IA pour la mémoire, le raisonnement et la parole. C’est ce qui vous permet de créer n’importe quel personnage et de l’intégrer à n’importe quelle histoire. Cependant, toutes nos illustrations sont réalisées par nos talentueux artistes. Nous n’avons jamais eu l’intention de remplacer *aucun* développeur par une IA. »

Une justification assez étrange dans la mesure où, malgré tout, générer des PNJ de la sorte remplace de facto des scénaristes et des artistes du doublage. De toute façon, ce titre ne verra finalement jamais le jour, sauf si l’équipe en charge du projet parvient à se réunir ailleurs aux côtés de Jake Solomon.