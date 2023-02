Marvel’s Midnight Suns est un succès critique, mais un échec commercial

Tenter d’émuler le succès du MCU dans le monde du jeu vidéo n’a rien d’aisé et les éditeurs commencent peu à peu à le comprendre. Après l’échec de Marvel’s Avengers, qui aurait pourtant pu profiter de l’aura des héros sur grand écran juste après la fin de la Saga de l’Infini avec la sortie du film Avengers Endgame, c’est au tour de Marvel’s Midnight Suns d’essuyer les plâtres et de montrer qu’il ne suffit pas de s’appuyer sur une grosse licence pour s’assurer des ventes correctes.

Les jeux Marvel en petite forme

C’est le triste constat que tire Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, suite à la publication des derniers résultats financiers du groupe. S’il assure que le jeu a rencontré le succès d’un point de vue critique, il montre que les ventes sont aujourd’hui décevantes. Zelnick ne donne pas de chiffres mais reconnaît que la période de lancement du titre (le jeu est sorti le 2 décembre) n’a sans doute pas joué en sa faveur. Il espère tout de même qu’avec la bonne appréciation du titre, ce dernier pourra se vendre sur la longueur et atteindre ses objectifs.

C’est tout le mal que l’on souhaite à Firaxis, qui a livré un jeu certes imparfait, mais rempli de bonnes idées. Si on attend encore les versions PS4, Xbox One et Switch du titre, une démo a été publiée sur PS5 (pour le PS Plus Premium) et Xbox afin d’essayer le jeu pendant quelques heures, histoire de convaincre quelques sceptiques.

Marvel’s Midnight Suns est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023. N’hésitez pas à consulter nos guides sur le jeu.