Microsoft voit Blizzard comme le Pixar du jeu vidéo et veut se montrer à l’écoute des demandes

Cette visite a été largement affichée sur les réseaux sociaux, avec de nombreuses photos de Phil Spencer ou de Sarah Bond en compagnie des équipes de Blizzard. Les responsables de chez Xbox n’étaient cependant pas là-bas uniquement pour prendre quelques selfies. Phil Spencer a tenu à délivrer un message aux équipes sur place, rapporté par le site Windows Central.

Ce que l’on retiendra, c’est que le patron de Xbox dit vouloir que Blizzard ait confiance en Microsoft, tout en faisant en sorte que ce dernier respecte les envies et « les rêves » du studio. Un discours qui n’est pas très surprenant venant de la bouche de Phil Spencer, qui s’est souvent efforcé de dire qu’il ne confierait pas des projets à des équipes qui ne seraient pas passionnées à propos de certaines licences.

On notera aussi que l’article fait mention d’une comparaison assez remarquable faite par la direction de Xbox, sans que l’on sache précisément qui en est à l’origine. Il aurait été mentionné que Microsoft voit en Blizzard le Pixar du jeu vidéo, ce qui est plutôt flatteur malgré la situation complexe du studio d’animation chez Disney en ce moment. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Blizzard est comparé aux créateurs de Toy Story et compagnie, puisqu’en 2010 déjà, Andrew Payton, qui était directeur technique chez Pixar, évoquait cette ressemblance entre les deux entreprises. Espérons maintenant que les choses se déroulent mieux pour Blizzard au sein de Microsoft que Pixar au sein de Disney.

It’s the beginning of a new chapter for @Blizzard_Ent – a 2+ year journey and we couldn’t be happier. pic.twitter.com/3JFJhNqSrc

— Mike Ybarra (@Qwik) October 24, 2023