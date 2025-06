Metaphor: ReFantazio s’est vendu à 2 millions de copies, Sonic Frontiers en est à 4,5 millions… Sega dévoile ses chiffres

Persona 4 Revival et Stranger Than Heaven ne sortiront pas avant le 1er avril 2026, au plus tôt

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 juin (Death Stranding 2: On the Beach, Persona 5: The Phantom X…)

EA Sports FC 25 : Deuxième équipe Métamorphosés !

Déjà 1 million de personnes sur Rematch, le jeu de foot rassemble beaucoup de monde

Dune Awakening cartonne mais le PvP soulève des critiques, Funcom promet de l’équilibrer

Endless Legend 2 : Notre interview de Jean-Maxime Moris, directeur créatif sur le 4X d’Amplitude Studios

Honkai Star Rail : Tout savoir sur la version 3.4 du jeu (Phaénon, collab Fate Stay Night, buffs…)

NetEase dévoile Blood Message, un jeu d’action-aventure AAA solo impressionnant qui sortira sur PC et consoles

Epic Games annonce LEGO Fortnite Expeditions, une toute nouvelle expérience PvE déjà disponible

Juste après la sortie de son DLC, Lies of P dépasse les 3 millions d’exemplaires

Palworld : Le crossover avec le jeu Terraria sortira le 25 juin prochain

PlayStation veut nous sensibiliser aux réalités climatiques dans Climate Station, disponible gratuitement sur PS5 et PSVR2

La licence Little Nightmares sera au centre de son propre showcase, une date en vue pour Little Nightmares III ?

Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard – Notre avis sur la version Nintendo Switch 2 du jeu le plus vendu de 2023

Cyberpunk 2077 est le jeu qui s’est le plus vendu sur Switch 2 chez les éditeurs tiers au lancement de la console

Fantasy Life i: La Voleuse de temps aura bientôt droit à un mode roguelike en monde ouvert

6 jeux s’apprêtent à quitter le PS Plus Extra et Premium, dont Dying Light 2 et Crisis Core

Dora l’exploratrice reprend l’aventure dans son nouveau jeu, Dora: Sauvetage en Forêt Tropicale

Sifu : Kung-Fu, Cinéma et Sourcil Blanc, retour sur le précédent jeu de Sloclap

Un Capcom Spotlight viendra nous donner des nouvelles de Resident Evil Requiem et Pragmata le 27 juin prochain

Marvel Cosmic Invasion : on y a joué, une claque rétro dans l’univers Marvel ?

The House of the Dead 2: Remake prend un peu de retard et nous fera trembler en août