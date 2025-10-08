Atlus va organiser un livestream pour fêter le premier anniversaire de Metaphor ReFantazio, des annonces à la clé ?

Metaphor ReFantazio s’apprête à souffler sa toute première bougie. Le JRPG d’Atlus aura su marquer l’année 2024 à sa manière en proposant une nouvelle version de la formule classique des Persona, en trouvant son ton bien à lui. Un pari réussi puisque le jeu a été un succès commercial pour Atlus, et c’est pour cela que le studio peut se permettre d’organiser un événement spécial pour fêter ce premier anniversaire.

