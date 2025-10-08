Atlus va organiser un livestream pour fêter le premier anniversaire de Metaphor ReFantazio, des annonces à la clé ?

Une version Switch 2 ? Une version « Royal » ?

Tandis que l’on est sans nouvelles d’un Persona 6, Atlus fait ce qu’il sait faire de mieux, à savoir capitaliser sur ses jeux déjà sortis. Metaphor ReFantazio va fêter son premier anniversaire cette semaine, et à cette occasion, le studio prévoit d’organiser un livestream spécial qui va venir célébrer cet événement. Celui-ci aura lieu le 11 octobre prochain à 6 heures du matin (heure de Paris), autant dire qu’il faudra se lever tôt pour le suivre.

Encore faut-il y trouver un intérêt. Atlus n’a pas indiqué ce à quoi il fallait s’attendre ici, mais espérer une ou deux petites annonces n’est pas irréaliste pour un livestream du genre. Beaucoup espèrent l’officialisation d’une version Switch 2 du jeu, même si cela semble un peu ambitieux (une annonce lors d’un Nintendo Direct semble plus crédible). Une mise à jour du jeu est plus probable, avec pourquoi pas un DLC ? Ou plutôt, comme Atlus le fait si bien, une nouvelle version de son jeu type Persona 5 Royal. Mais peut-être que l’on en attend trop de cet événement.

Metaphor ReFantazio est disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series.