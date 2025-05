Deck Engloutyran EX

x2 Engloutyran EX

x2 Kangourex

x2 Bamboiselle

x2 Chimérite

x2 Elsa-Mina

x2 Althéo

x2 Hélio

x2 Recherches Professorales

x1 Repousse

x2 Poké Ball

x1 Cape Géante

On ne pouvait pas ignorer un deck avec Engloutyran EX. Avec ses 170 PV et ses deux attaques dont une qui lance gratuitement l’équivalent de la carte Sbire de la Team Rocket, on ne voit pas comment il ne pourrait pas être viable. Son seul défaut est son énorme coût de retrait. D’ailleurs, tous les Pokémon du deck ont un énorme coût de retrait. On esquive ces coûts avec Bamboiselle qui peut prendre la place d’un Engloutyran envoyé trop vite sur le poste actif. De plus, Althéo synergise à la fois avec Kangourex et Bamboiselle, qui sont tous les deux d’excellents tanks. On joue Kangourex car Engloutyran EX est déjà beaucoup trop gourmand en énergie pour jouer à côté un Pokémon en consommant plus qu’une. Si un des tanks meurt rapidement, Elsa-Mina entre en scène pour lancer l’attaque Trou Tyrannique.

Deck Archéduc

x2 Brindibou-Gardiens Astraux Lunala

x1 Efflèche-Crise Interdimensionnelle

x1 Archéduc

x2 Archéduc EX

x2 Cancrelove

x2 Erika

x1 Mashynn

x2 Recherches Professorales

x2 Super Bonbon

x1 Communication Pokémon

x2 Poké Ball

x2 Cape Sylvestre

Archéduc a reçu beaucoup d’amour dans cette extension, suffisamment pour pouvoir le jouer (presque) seul. Le nouvel Efflèche est bien plus synergique. Le Archéduc non-EX apporte un peu de stabilité à la ligne d’évolution en plus d’être une vraie bonne carte qui peut sniper à peu près tout sur le banc adverse. On ajoute à tout ça le nouveau Cancrelove, qui est un pokémon de base qui fait tout ce dont Archéduc EX a besoin. Comme d’habitude avec le type plante, on a accès au package classique de survie avec Erika et la Cape Sylvestre.

Deck Electric Toolbox

x2 Lixy-Choc Spatio-temporelle

x1 Luxio-Crise Interdimensionnelle

x1 Luxray-Choc Spatio-temporelle

x1 Luxray-Crise Interdimensionnelle

x2 Zeraora

x1 Plumeline(Jaune)

x1 Tokorico EX

x2 Cable Électrique

x2 Tanguy

x2 Poké Ball

x2 Recherches Professorales

x2 Super Bonbon

x1 Communication Pokémon

Le type électrique a reçu tellement de support récemment qu’il est impossible d’en faire l’impasse. On retrouve le même genre de builds qu’avait le type combat, c’est-à-dire une bonne variété de Pokémon servant chacun à une situation précise. Ce nombre permettant de s’adapter à la majorité des situations. On utilise le squelette d’un deck Luxray qui a reçu une nouvelle carte beaucoup plus défensive qu’offensive qui bloquera un peu les Pokémon visant le banc comme Archéduc juste au-dessus. On commence à voir un vrai archétype électrique se dessiner avec la génération d’énergie de Zéraora et Tokorico EX et le recyclage d’énergie de Tanguy et le Cable Électrique. Attention cependant à la légère anti-synergie entre ces deux derniers.

Deck Poison

x2 Zéroïd

x2 Smogo-L’île Fabuleuse

x2 Smogogo-Puissance Génétique

x1 Darkrai

x2 Poké Ball

x2 Hélio

x1 Leaf

x2 Koga

x2 Recherches Professorales

x2 Pic Venin

x2 Cape Géante

Cette fois-ci, on espère que c’est la bonne, on retente de rendre le poison viable à l’aide de la nouvelle carte Zéroïd qui double les dégâts du poison. On ressort un deck un peu à l’ancienne avec la combo Smogogo + Koga qui est, on pense, encore le meilleur moyen d’appliquer du poison accompagné du Pic Venin. On a vraiment essayé de faire sans, mais c’est impossible, Darkrai EX indispensable du type Ténèbre est là pour ne pas avoir 0 % de chance si un Arceus se pointe sur le poste actif adverse.

Deck Ultra-Chimère Plante

x2 Mouscoto EX

x2 Katagami

x1 Cancrelove

x2 Bamboiselle

x1 Chimérite

x2 Elsa-Mina

x2 Erika

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

x1 Repousse

x2 Poké Ball

x2 Cape Sylvestre

Le type qui a reçu le plus d’Ultra-Chimères est le type plante. Ça tombe bien, c’est un excellent type avec beaucoup de support. On joue ici un maximum d’Ultra-Chimères. Katagami et Cancrelove assurent l’agression early alors que Mouscoto EX achèvera les parties après leur défaite à l’aide de la Chimérite et de Elsa-Mina. Les Bamboiselles permettent un petit trick. Si vous avez les deux sur le banc, vous pouvez échanger 2 fois votre Mouscoto EX et lui retirer le malus l’empêchant d’utiliser Breakbeat deux tours d’affilée.

Voilà pour ce petit tour de Crise interdimensionnelle, même s’il est un peu tôt pour juger de la puissance réelle des Ultra-Chimères. La profusion de synergies les concernant rend les decks agréables à la fois à construire et à piloter, même s’il reste toujours le problème de réussir à suivre la cadence de sortie qui ne montre pas de signes de ralentissement. Mais au contraire de l’extension précédente, qui mettait l’accent sur les évolutions avec le Super-Bonbon dont vous pourrez retrouver quelques idées d’utilisation ici, les Ultra Chimères ne sont que des Pokémon de base, de quoi chambouler un peu la méta si elles s’avèrent impactantes.