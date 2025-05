Deck Turbo Bazoucan

x1 Grenousse

x1 Amphinobi

x2 Picassaut

x1 Piclairon

x2 Bazoucan

x2 Pokéball

x2 Super Bonbon

x1 Communication Pokémon

x2 Cape Géante

x2 Nacchara

x1 Mashynn

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

L’avantage du Super Bonbon est qu’il permet toute sorte d’expérimentation dans les decklists. Nombreux sont ceux qui ont vu l’agressivité d’un Dardagnan avec le Super Bonbon ; c’était sans compter sur Bazoucan, qui est une petite surprise. Il a plus de PV et n’a pas la contrainte du type plante. On l’associe avec un seul Grenousse et un seul Amphinobi pour profiter des Super Bonbons et infliger un maximum de dégâts très rapidement.

Deck René

x2 Étourmi Choc Spatio-Temporel

x2 Étourvol Lumière Triomphale

x2 Étouraptor Lumière Triomphale

x2 Ronflex Lumière Triomphale

x2 Pokéball

x2 Super Bonbon

x2 Nacchara

x2 René

x2 Althéo

x2 Recherches Professorales

Que serait un de nos guides sans un deck Ronflex ? Mais ici, il n’est pas la star, Étouraptor est le vrai moteur du deck. Le Super Bonbon n’est qu’un objet, on peut l’utiliser sur le même tour qu’un Dresseur. René permet donc d’infliger 130 dégâts dès la première attaque lorsque les étoiles s’alignent. C’est le maximum possible dans le jeu actuellement. Le deck ne jouant que des Pokémons normaux, c’est l’occasion parfaite d’essayer Althéo, surtout qu’il permet de contourner le coût de retrait massif de Ronflex.

Deck Lunala EX

x2 Cosmog

x2 Cosmovum

x2 Lunala EX

x2 Giratina EX

x2 Tokopiyon

x2 Super Bonbon

x2 Pokéball

x2 Dalle Fabuleuse

x1 Cape Géante

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Ce deck ne surprendra personne, le transfert d’énergies de Lunala EX synergise naturellement avec le gain d’énergies de Giratina EX. On joue en complément des Tokopiyon, qui justement pourront entre autres combattre les Giratina EX cachés sur le banc adverse.

Deck Félinferno EX

x2 Flamiaou

x2 Matoufeu

x2 Félinferno EX

x2 Plumeline (rouge)

x2 Pokéball

x2 Super Bonbon

x2 Cape Géante

x2 Vitesse+

x1 Morgane

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Félinferno EX est un autre bon client du Super Bonbon. Sa première attaque permet le highroll de début de partie, tandis que la deuxième permet de terminer les parties. On rentre également des Plumeline (rouge) qui peuvent totalement bloquer les decks gourmands en énergies.

Deck Sucreine

x2 Croquine

x2 Candine

x2 Sucreine

x1 Celebi EX

x2 Super Bonbon

x2 Cape Sylvestre

x2 Pokéball

x1 Communication Pokémon

x1 Hélio

x1 Erika

x2 Barbara

x2 Recherches Professorales

Sucreine ou « À partir de combien de cartes de soin on a trop de cartes de soin ». On va ici essayer de faire survivre Sucreine le plus longtemps possible avec la combinaison de la nouvelle Cape Sylvestre, de Barbara et d’Erika. Sucreine n’attaquant qu’avec une seule énergie, on met tout le reste sur Celebi EX dans le scénario (improbable bien sûr) où Sucreine meurt.

Voilà pour ce premier tour du potentiel du Super Bonbon. Il ne fait aucun doute que cet objet permettra encore plus de possibilités, qu’on découvrira très sûrement au cours de la saison. Dans tous les cas, nous sommes très contents de pouvoir améliorer un tas de vieux decks grâce à lui, tels que Simiabraz EX. Si vous souhaitez des decks moins spécifiques et plus généraux, vous pouvez jeter un œil à nos autres decks.