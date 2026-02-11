Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps

Déjà le grand absent de l’émission ?

Pas de Marvel’s Wolverine au prochain State of Play ? C’est bien possible si l’on en croit le dernier tweet d’Insomniac Games. Après avoir posté un GIF du jeu, le studio a répondu à un internaute qui lui demandait quand d’autres informations seraient révélées. Insomniac Games a alors retorqué un simple « printemps 2026 », de quoi doucher tout espoir de voir le jeu apparaitre lors du prochain State of Play, a priori.

On imagine alors que c’est au printemps que le jeu aura droit à sa propre émission, ce qui ressemble au plan de communication autour de Ghost of Yotei l’année dernière. Comme pour le jeu de Sucker Punch, on n’est pas à l’abri d’un léger teaser pour annoncer ce State of Play, mais on imagine que si Insomniac Games précise dès aujourd’hui les choses, c’est pour ne pas créer de faux espoirs sur ce qui nous attend durant ce State of Play.

Marvel’s Wolverine est attendu en exclusivité sur PS5 à l’automne 2026.