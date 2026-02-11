Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
Vous espériez revoir Marvel’s Wolverine lors du State of Play qui aura lieu ce 12 février ? Eh bien c’est probablement loupé. Avec une émission aussi longue, il était naturel de penser que le jeu d’Insomniac Games pourrait faire une brève apparition, même s’il est plus logique de croire que Sony va dérouler le tapis rouge pour le jeu en lui dédiant son propre State of Play. C’est sans doute ce qui est prévu, puisque le studio confirme que le jeu ne devrait pas donner d’informations avant quelques semaines.
Déjà le grand absent de l’émission ?
Pas de Marvel’s Wolverine au prochain State of Play ? C’est bien possible si l’on en croit le dernier tweet d’Insomniac Games. Après avoir posté un GIF du jeu, le studio a répondu à un internaute qui lui demandait quand d’autres informations seraient révélées. Insomniac Games a alors retorqué un simple « printemps 2026 », de quoi doucher tout espoir de voir le jeu apparaitre lors du prochain State of Play, a priori.
On imagine alors que c’est au printemps que le jeu aura droit à sa propre émission, ce qui ressemble au plan de communication autour de Ghost of Yotei l’année dernière. Comme pour le jeu de Sucker Punch, on n’est pas à l’abri d’un léger teaser pour annoncer ce State of Play, mais on imagine que si Insomniac Games précise dès aujourd’hui les choses, c’est pour ne pas créer de faux espoirs sur ce qui nous attend durant ce State of Play.
Marvel’s Wolverine est attendu en exclusivité sur PS5 à l’automne 2026.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C