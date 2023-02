Accueil > Actualités > Marvel’s Midnight Suns : Venom viendra se repentir de ses crimes via son DLC prévu le 23 février

Marvel’s Midnight Suns n’est peut-être pas le succès commercial espéré par Take-Two, mais l’éditeur compte bien sur la bonne réception du jeu auprès du public pour que le bouche-à-oreille lui permettre d’atteindre ses objectifs sur le long terme. Sa rentabilité passera également par la vente de ses DLC, comme celui centré sur Deadpool ou encore celui consacré à Venom, qui possède déjà une date de sortie et qui nous montre ce qu’Eddie et le symbiote pourront faire lorsqu’ils s’allieront aux Midnight Suns.

Mephisto manigance encore quelque chose

Marvel’s Midnight Suns dépeint Venom comme l’un des ennemis principaux à combattre durant l’aventure, mais c’est bien parce qu’il est envoûté par Lilith.

Maintenant qu’il est libéré de son contrôle, il ne cherche que la rédemption et est prêt à s’allier à ses ennemis d’hier. Venom sera donc un nouveau personnage jouable dans ce DLC, qui mettra aussi en avant Mephisto et ses magouilles habituelles. On pourra découvrir tout cela dès le 23 février, date à laquelle ce DLC sera disponible à l’achat ou dans le Season Pass du jeu.

Marvel’s Midnight Suns est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur les autres plateformes, courant 2023. N’hésitez pas à consulter nos guides sur le jeu.