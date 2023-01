Marvel’s Midnight Suns : Deadpool rejoint la chasse aux démons avec un DLC prévu pour le 26 janvier

La durée de vie de Marvel’s Midnight Suns est déjà colossale, mais Firaxis a encore quelques aventures de prévues pour les chasseurs de démons. Un Season Pass contenant quatre personnages supplémentaires avait été annoncé en amont de la sortie du jeu, avec la promesse que le DLC concernant Deadpool serait le premier à sortir. Mais on ne l’attendait certainement pas aussi vite.

Un peu d’humour dans cette apocalypse

Un nouveau trailer illustrant l’arrivée fracassante du mercenaire dans le groupe des Midnight Suns vient tout juste d’être publié. On y voit quelques détails sur les spécificités de ce nouveau personnage, avec des attaques bien à lui, et bien évidemment un quatrième mur qui est brisé dans tous les sens.

On ne pensait tout de même pas le découvrir aussi tôt. Firaxis annonce que ce DLC Deadpool sera disponible dès le 26 janvier, soit quelques semaines après le lancement du jeu. On ignore encore combien d’heures en plus apportera ce nouveau contenu, mais on le découvrira bien vite. Ce sera ensuite au tour de Venom, Morbius et Storm d’intégrer le casting du jeu dans d’autres DLC.

