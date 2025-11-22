Test Marvel’s Deadpool VR – Après 12 ans sans le moindre jeu, l’anti-héros déconneur est de retour en pleine forme

Durée de vie

Histoire principale

6 heures

Histoire et quêtes annexes

10 heures

Collectionneur

15 heures

Jaquette de Marvel’s Deadpool VR
Marvel’s Deadpool VR
meta quest

Date de sortie : 18/11/2025

  • L'écriture et l'histoire palpitante et divertissante
  • L'esthétique Bande dessiné, un régal
  • Drôle, crade, gore... Du Deadpool tout craché
  • Un gameplay tout aussi fun et décomplexé en VR
  • Des phases bien adaptés à la VR
  • Le montée en niveau à base de spectateurs
  • Enormément d'équipements fun à débloquer
  • Les nombreux Deadpool jouables
  • Des QTE au service de la mise en scène
  • Les combats de boss grisant
  • Une bonne rejouabilité
  • Pas assez d'interactions avec le décors
  • Des éléments de gameplay imprécis
  • Le niveau final, trop long pour rien
  • Quelques bugs enquiquinant
  • Une certaines répétivité par moment
  • Les passages en arènes crispants et redondants
8

Le retour de Deadpool sur la scène vidéoludique est triomphale. Si la production de Twisted Pixel Games n’est cependant pas exempt de défauts avec des imprécisions de gameplay et quelques redondances qui se ressentent au fil de la progression, le reste est presque parfait. La jouabilité est plus qu’agréable, la VR est globalement bien utilisée, et le titre se dote d’une écriture plus que soignée, tout en respectant l’univers de Deadpool cher aux fans hardcore de Marvel et du personnage. Même l’esthétique est aux petits oignons. Le soft se paie le luxe d’offrir pas mal de séquences de jeu qui arrivent un minimum à renouveler l’expérience, comme avec les autres Deadpool jouables qui apportent un petit plus non négligeable. Très honnêtement, et on n’a pas peur de le dire : Marvel’s Deadpool VR fait mieux que le jeu Deadpool de 2013, mais surtout, il arrive à s’imposer comme l’un des meilleurs jeux VR de cette fin d’année.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

