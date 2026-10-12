Marvel Tokon : Jane Foster (Thor) montrera qui est la patronne dès cet hiver, Venom et Jubilee arrivent également

Un casting toujours plus surprenant

On croyait pendant un temps que les DLC de Marvel Tokon s’articuleraient autour de nouvelles équipes, étant donné que le casting du jeu de base est fragmenté de cette façon, mais non. Arc System Works viendra plutôt rajouter de nouveaux membres aux équipes existantes, du moins pour le moment. Après Cyclope, ce sera donc Thor qui rejoindra le jeu dès cet hiver. Enfin, pas Thor, fils d’Odin, mais Jane Foster version Thor.

On la découvre dans une première très courte vidéo qui ne montre rien de son gameplay, mais qui permet tout de même de confirmer que le jeu aura droit à quelques guests du côté de sa bande-son, avec Keiichi Okabe (NieR) qui va signer un morceau pour Marvel Tokon.

Arc System Works a aussi voulu lever le voile sur l’intégralité du premier Season Pass. Dès le printemps 2027, ce sera donc au tour de Venom de venir faire un carnage, accompagné d’une nouvelle arène dépeignant Klyntar. Puis, le symbiote sera suivi par la mutante Jubilee, qui viendra faire grossir le rang des X-Men en jeu dès l’été 2027.

Pour rappel, Cyclope (Phénix Force) sera quant à lui disponible dès le 2 novembre prochain dans Marvel Tokon.